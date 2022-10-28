出入境未誠實申報現金 小心被海關沒收

出入境攜帶超過1萬美元的現金需申報。（CBP）

隨著疫情政策放鬆，各國陸續開放邊境 ，越來越多的華人開始考慮出國旅行或探親。美國海關提醒，旅途中應如實申報隨身攜帶的現金，避免被沒收。

根據聯邦海關和邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP )的規定，在出入美國邊境時，攜帶超過1萬美元的現金，或等值貨幣 工具（支票等）的旅客，需向美國海關申報。同時需要提醒旅客的是，在某些情況下，即使旅客已經對所帶現金進行申報，仍存在被沒收的可能。

據CBP發言人Jaime Ruiz說，導致這種情況最常見的原因，是旅客申報的金額和實際攜帶的金額並不一致。這些旅客沒有如實申報，這類不誠實的行為就會導致現金被沒收。「我們有很成熟的X射線掃描系統，可以檢測出旅客藏在行李裡的現金。」

Ruiz還強調，CBP允許旅客在過海關時修改他們的申報金額，避免因錯填而導致沒收現金的情況。但多數情況下，這些錯報的旅客往往堅持自己的申報金額是正確的——他們不知道美國海關可以輕而易舉地通過掃描行李，查出藏在隔層或其他地方的現金。

此外，Ruiz表示，還有一種常見的原因，是在以家庭為單位共同申報時產生的「誤會」。根據CBP規定，家庭成員在申報時需以所有家庭成員攜帶的現金總額為準，如果總額超過1萬元，就需申報，家庭成員不應通過分散現金而避免申報。例如，一家三口在出入境時，不能因為每個家庭成員所攜帶的金額不滿1萬元就不申報。

Ruiz還提醒，和入境時一樣，國際旅客在離開美國時，如果攜帶逾1萬美金的現金或等值貨幣工具，也需要向海關申報。

針對有傳言「海關會從被沒收的金額裡得到獎勵」，Ruiz說，「所有被沒收的現金，都會變為美國財產，被納入務總基金（General Fund），美國海關工作人員從未也不會從這些被沒收的現金裡得到任何獎勵。」