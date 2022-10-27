UCLA牙科學費爭議 華裔教授喊冤：未中飽私囊

UCLA矯正牙科糾紛中心點之一的丁教授。（圖：丁淦教授提供）

洛杉磯加州大學 （UCLA ）牙醫學院近期傳出教授向外籍生超收學費的糾紛，捲入糾紛的教授跳出來喊冤，並痛批校方的偏頗。

UCLA為世界頂尖名校之一，其中牙醫學院的矯正牙科競爭很激烈，每年只收六至八名學生，其中二至四個名額，在校方的規定下為外籍生。也是在這樣的制度下，讓學生、指導教授、以及校方間因收費制度引起不小爭議。有三名教授因此離職，任職期間被指稱超收費用的具體細節，三人皆未透露。但卻在主流媒體渲染下錯誤報導。爭議中心點的丁淦（Kang Eric Ting）教授，特別出面澄清事情經過。

丁淦反駁洛杉磯時報的報導，並拿出學校文件及電郵來往，證明他沒有拿過這筆費用。而該筆收費是經過校方行政部門的制定，並定期追蹤所有相關金融交易。而這個產生爭議的項目，是正畸國際培訓計畫（Orthodontic International Training Program for Research Education Fund）。依照院校明文規定費用主要用於培訓住院牙醫師的研究教育基金，學生在繳交後會直接上報至校方財政處。 學生的所有財務付款均由牙科學院院長辦公室存入和核准， 因此任何指導教授都無法自己兌現該筆費用。

他無奈地表示，一家主流媒體報導時，僅在截稿前四小時向他們求證，他當時人在台灣，但對方完全不留給他反應及發表正式聲明的時間。

這起引起爭議的培訓計畫，源自於國際學生的國家自發性的發出額外資金，為了讓自家學生能盡快學習最新技術及知識，返國實際運用及傳授教學。在這些學生的學習過程中，因沒有相關經驗得以研究，都額外請人指導操作設備。在一來一往的過程中，這些學生也能獲得更多的研究經驗。丁教授也強調並拿出證據輔證，表示此培訓計畫並沒有任何利潤分紅，所謂中飽私囊根本是子虛烏有。

而有知情人士指出，這場鬧劇是因丁淦教授在大學制度內發告院長， 副院長及他們的團隊學術作假及性騷擾外籍學生，才將其抹黑。而丁淦教授在教學及對待國際學生的保護及熱誠，校內人士都是有目共睹。

據悉，一些不願透露姓名的教授和畢業生，在疫情剛開始時，校方曾一度不讓住院醫生配戴合適的防護用具；一位中國籍女學生更曾受到上層不讓她畢業的威脅。 只有丁教授願意挺身而出，和院長據理力爭，自掏腰包買給學生防護用具，非常關心學生。

丁淦表示，他是台灣出生，在香港求學，這也是為什麼他會特別保護國際生的原因。也是在他任職矯正牙科系後，開始錄取不同性別、種族等各色人種的學生，以達到多樣性。儘管如此，在UCLA就是亞裔 較難出頭，目前13位院長中只有一位亞裔。而在這次爭議中，丁教授表示，校方竟有主管對他說，曾有華裔教授偷技術，將其出售中國後，被趕出美國一事，讓他備感驚訝。

丁淦對這些虛假指控，包括先前沸沸揚揚的超收學費爭議，無奈的表示，這些爭議讓他身心俱疲，龐大的壓力對他的身心靈更是造成極大創傷，對他的妻子和女兒也造成傷害。同時他呼籲亞裔議員及華人社區能督促加州政府及總校主持一場真正公平和獨立的調查和聽證會，而不是讓華人成為這場種族及權力鬥爭的替罪羔羊 。