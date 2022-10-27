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卡車電腦也被偷 司機下車即拆隨身帶

記者朱敏梓／洛杉磯報導
最近華人區出現一批偷車賊，專偷卡車主控電腦。（圖： 讀者提供）
最近華人區出現一批偷車賊，專偷卡車主控電腦。（圖： 讀者提供）

加州的偷車賊曾傳出偷走放在副駕駛的手袋、後備箱的行李、車子的輪胎，但駕駛人大概不知道，偷車賊下一個目標又是什麼？在過去幾年，車內含有貴金屬，汽車底盤三元催化器被盜的事件，急劇增加。如今，偷車賊又盯上卡車車行，趁月黑風高時砸碎玻璃，偷走卡車內部的主控電腦（CPC）。主控電腦相當於是卡車的大腦，它控制各種發動機和動力，沒有它，車輛將無法運行。

洛杉磯縣核桃市（Walnut）的葉先生反映，他前兩天早晨到倉庫時，被眼前的場景驚到，倉庫外面滿地碎玻璃，大概五輛卡車的車玻璃被砸了。當時他就覺得這群盜竊應該是衝著主控電腦來的，因為主控電腦內含有控制芯片。目前汽車芯片短缺，偷車賊倒賣能賺不少錢，據說可以賣好幾千元。

仔細檢查過後，他發現果不其然，其中四輛車的主機板都被拆走，只有一輛車倖免於難。這還多虧這位司機警覺性強，每天下車都將主機板拆下帶走，因為拆卸主機板並不是很麻煩，只需要擰四個螺絲就可以拆，操作簡單。

事情發生後該倉庫也立即報警，但是警察過來也只是例行給個報告，無法有實質性幫助。葉先生表示，事發後他們也提醒車主，要提高警覺，最好每天都把主控電腦帶走，同時倉庫也加強安全措施，在門口多加一道鎖。葉先生無奈表示，現在的偷車賊簡直防不勝防，實在沒辦法的話，倉庫就要請專門的安保，但這又是一大筆花銷。

無獨有偶，有網友反應，就在不久前工業市（City of Industry）的一個倉庫也被偷車賊光顧，一排貨車的玻璃都被砸了，竊賊偷走了車內的主控電腦。葉先生反映，這種情況其實經常發生。

根據各大二手交易平台顯示的價格，一個卡車的主控電腦，售價通常從2000元起，最貴的甚至要7000到8000元。根據Truck to Trailer網站，一個型號為A0034461002 Freightliner Cascadia CPC Module，帶有兩年質保的主控電腦，售價7499元。在二手網站Ebay上，一個型號為A0034461102的Freightliner Cascadia CPC的主控電腦，售價也要2449元。

CPC 盜竊是對卡車運營的重大干擾，除了昂貴的更換和維修成本外，被盜的CPC還可能導致貨車錯過交付期限。為了預防主控電腦被盜，卡車司機應該設置專業密碼保護CPC模塊，在開車時需要時刻注意周圍環境，尤其是在夜晚；盡量將車停在光線充足、人流量大的地段，盡可能將卡車停在監控攝像頭或警衛的視野中。此外，司機在離開車輛時，需要確保駕駛室窗戶已關閉並鎖好車門，並激活車輛警報系統（如有配備）。

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