憂煽動仇亞 PAC撤背書朴銀珠

朴銀珠競選陣營傳單，虚擬陳介飛在一間教室，黑板上越南文說去中學參加我們孩子的班級，牆上貼著已故共產黨領袖列寧（左後）和毛澤東（右後）畫像。（朴銀珠陣營傳單）

致力於支持亞太裔公職候選人的政治行動委員會（PAC）表示，由於擔心最近競選廣告的言辭，決定取消對競選連任的國會45區韓裔眾議員朴銀珠（Michelle Steel）的支持。

亞裔 政治行動委員會表示，成員們「對國會第 45區競選活動的指控、負面廣告和紅色標籤感到非常不安。」

朴銀珠競選陣營發出傳單，描繪陳介飛在一間虛擬的教室裡拿著「共產黨 宣言」，牆上貼著已故共產黨領袖列寧和毛澤東畫像。PAC 表示：「宣傳這些刻板印象和虛假指控，可能會導致亞裔仇恨事件和歧視增加。」

最近幾週，朴銀珠陣營加大攻擊力度，指責陳介飛支持「我們學校的中國共產黨孔子學院，支持者稱孔子學院推廣中國語言和文化項目」。但反對者稱是邪惡活動的前線，例如間諜活動。這一指控源於陳介飛在2010年擔任學區教委時的投票紀錄。

陳介飛選區競選陣營（ELECT @jfchen in #CA45）譴責朴銀珠陣營和共和黨國會委員會（NRCC）對陳介飛發起的噁心攻擊，他們為了政治利益而煽動緊張局勢，竟敢將陳介飛的圖片經過photoshop 軟件處理，欺騙性地剪輯成骯髒的政治廣告。

陳介飛競選總部經理巴恩斯（Lindsay Barnes）在給橙縣 紀事報（OC Register）的電郵中稱，將陳介飛與中國共產黨聯繫在一起的指控「顯然不真實」，並譴責「虛假信息導致針對亞裔美國人社區暴力行為增加」。

爾灣加大（UCI）全球和國際研究副教授 Long T. Bui 說：「這是在牽扯紅線，意味著一名台美人被指控將毛澤東思想帶入美國課堂。」「但這些都不是陳介飛教育平台的一部分。」

PAC執行主任法比在一封電子郵件中說，該組織支持那些進行正面競選活動的候選人，這些競選活動不會惡意誹謗他們的對手，並進一步傷害和分裂亞太裔社區，負面競選活動將導致PAC撤回背書和支持。

但是朴銀珠競選團隊表示，根據競選財務數據，一開始就沒有PAC 的支持紀錄，也沒有收到該組織的任何捐款，無論是本次選舉還是過去的選舉週期。朴銀珠競選發言人 Lance Trover 在給橙縣紀事報的一封電郵中說，陳介飛沒有解釋為什麼他支持中國共產黨的宣傳滲透到我們的學校。」「強調他對孔子學院的持續支持，並不是種族主義，這是他的紀錄。」

無論是在南加州還是在全國，第45區國會競選都是最受關注的，因為2022年期中選舉將決定明年哪個政黨控制眾議院。