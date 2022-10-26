7旬身障華婦才領錢就被搶 附近還有銀行保安

案發在一家華資銀行前的停車場。（受害者提供）

南加聖蓋博 谷東區近日發生搶案，一名身體殘障年邁的華婦到住家附近銀行取錢，上車時突遭搶匪奪走裝錢手袋，內有現鈔和各種證件；因歹徒作案時間超快，待受害者反應過來，搶匪與同夥駕車已快速離開。當下雖有好心人駕車追擊，也沒有趕上。受害者親屬表示，歹徒很大膽，附近還有一名警衛，歹徒都不怕。

警方及華人 保安專家建議，若長者到銀行取數額較多現鈔，一定要有親友陪伴。完成取錢後，最好讓銀行警衛護送上車，雖然不一定能阻止搶劫，但至少有嚇阻作用。

據了解，案發地點在聖蓋博谷東區可利馬路（Colima Rd.）和菲爾維街（Fairway Dr.）交匯處廣場的一家華資銀行 前的停車場。住在羅蘭岡多年、年屆七旬且身體殘障的張女士，24日午後2時左右，駕車到住家附近的這家華資銀行取錢。她把車停在殘障車位後，到銀行完成取錢，之後她打開車門，先將裝錢手袋放在副駕駛座位，然後緩慢上車。由於銀行門前就有警衛，張女士覺得很安全，毫無防備意外發生的警覺。

正當張女士坐在駕駛座位，準備關上車門時，一輛轎車突然出現在身後，一個歹徒上來拽開她副駕駛座位車門，將座位上的手袋搶走，然後跑回轎車疾馳而去。由於事發突然，張女士都還沒來得及看清搶匪面孔，只知道可能是西裔。等到她下車想看清歹徒車牌號時，車已經跑遠，她只記得歹徒車牌尾號是7144。附近一位好心人聽說有歹徒搶錢，試圖追擊歹徒開的車，但沒有成功。

由於張女士受到不小的驚嚇，只能由她的弟弟向本報幫助描述整個案發過程。據介紹，張女士取錢時銀行前有一名警衛，年齡很大，在案發時並沒有上前迅速攔阻歹徒行搶。而且歹徒作案過程非常快，也就是30秒左右。案發後，警方接到報案趕到現場。張女士對警方說，遭歹徒搶走的手袋裡有現鈔約1600元，還有個人信用卡、銀行借記卡及其他證件。

負責轄區治安的洛杉磯縣警局核桃╱鑽石吧分局值班警官表示，案件正在調查中，尚無嫌犯線索。提醒年長者到銀行提取較大數額的現鈔，一定要有親友陪同，而且要注意周圍是否有可疑人。

華人安保專家Tony Lee也表示，從這起搶案看，受害者應是先被歹徒盯上為作案目標，等到老人取錢走出銀行時，趁機打劫。需要提醒的是，年長者到銀行取錢，除了注意是否有可疑人盯梢，還要有親友陪伴。取錢上車前，最好請警衛護送。