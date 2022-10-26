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罷免洛縣檢察長賈斯康民眾要翻盤 申請到緊急聽證

洛杉磯訊
罷免團體呼籲拯救洛杉磯、賈斯康必須走人。（罷免團體海報）
罷免團體呼籲拯救洛杉磯、賈斯康必須走人。（罷免團體海報）

試圖罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）的民眾，25日獲得一項緊急聽證機會，目的是迫使縣選務處允許支持者，對8月被宣布無效的部分簽名重新確認，由於部分簽名被宣布無效，導致罷免賈斯康支持者們大半年努力付諸東流。

賈斯康在2020年上任後，因一系列容忍成人及青少年犯罪做法，遭到公眾詬病。據10月18日由罷免賈斯康委員會提起的訴訟，加州法律保障罷免支持者要求審查權利，目的是確保罷免請願不被公職人員採取一些手段拒絕。

24日，罷免委員會律師向洛杉磯縣高等法院法官 James Chalfant提交申請文件，要求在兩周內舉行一次聽證會，針對縣選務官員發出一項初步禁制令。罷免行動參與者認為，至今為止，縣選務處並未如所承諾的那樣透明，若實施禁制令，將提供罷免支持者更有效審查所謂無效簽名。最終法官將緊急聽證會時間定在12月6日。

據25日關於聽證會文件中說，法院認為就再審無效簽名的上訴案，並無優先權。因為這不是競選，請願者也非選民。

先前的資訊表明，罷免行動支持者要想確定第一次聽證會，需等到2023年1月26日以後。據最新法庭文件，罷免組織的律師們表示，要對罷免請願做有意義的審查，需要立即出示文件，以便支持者完成簽名，快速審查並提出任何必要挑戰。請願組織律師在提交文件中強調，任何對實施禁制令的延誤，都是對這一要求的拒絕。

洛縣選務處官員洛根（Dean Logan）在2022年8月宣布，罷免賈斯康支持者徵集簽名未達到所需56萬6857個簽名門檻，因為其中的近9萬人簽名並非登記選民，而且還有4萬5000個簽名重複。

然而，罷免支持者對此表示懷疑，正如支持者律師在文件中宣稱「若公眾對選舉不信任，何談民主？」

罷免 洛杉磯 加州

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