四面楚歌 洛縣警長維拉紐瓦選戰堪憂

洛縣警長維拉紐瓦四處樹敵，年底大選前景堪憂。（報系資料照片）

洛杉磯 縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）上任四年，洛杉磯時報21日指出，他的世界觀已經非常明確，對方要不是盟友，就是麻煩製造者。但是這種非友即敵的立場，卻讓維拉紐瓦在大選倒數階段，還得面對四面楚歌的多重挑戰，其中尤以掌握洛縣 警局（LASD）38億元預算審批權的洛縣縣委會為最大敵手。

除了年底選戰的聲望低落，維拉紐瓦還支持罷免洛縣檢察長賈斯康（George Gascón），聲稱賈斯康等人是拚過頭的左派覺青（wokist），為身為民主黨的自己平添敵手。同時，維拉紐瓦非黑即白的處事哲學也使許多前同僚紛紛將他告上法院，許多訟案的對象就只有維拉紐瓦一人，因為原告皆是主張維拉紐瓦濫權。

支持度不如預期 自認不公

59歲的維拉紐瓦面對支持度不如預期的困境，卻覺得世界對他很不公道。他接受眼中的「敵人」洛杉磯時報專訪時說，「看看那些批評者的惡毒言詞，我在他們眼中跟屠殺孩童的惡魔沒兩樣」。至於提到警隊內部的反對者，維拉紐瓦更是一肚子火，直稱他從沒想過同僚會人前手拉手，背後下毒手，「一天到晚捅刀的人，我要怎麼和他們共事？」

最關鍵的問題回到，維拉紐瓦擔任洛縣警長四年的成績單是成是敗？雖然很多人並不苟同，但是維拉紐瓦自認做得不錯，包括洛縣警局的升遷公平公正，把聯邦移民線民踢出縣立監獄，並且讓每個警察 都戴上隨身攝影機，雖然說到底這其實是前任的政績。至於爭議最大的遊民議題，維拉紐瓦把責任都歸於洛杉磯市府，犯罪問題則是洛縣檢長賈斯康縱放犯人。

當然，維拉紐瓦在年底選戰的主軸是「使洛杉磯重現生機」（make L.A. livable again.），並把自己當成對抗「覺醒」（wokeism）的砥柱中流。他向選民表示，四年的時間不夠，再給他四年就能改變洛杉磯。只是很多人已經不再相信維拉紐瓦，除了懷疑他說一套做一套，甚至不惜與他對簿公堂，只求一個公道。

只是，維拉紐瓦在洛時專訪中還是強調，他爭取權利的原則來自媽媽，敢言作風則是來自在警局打滾多年。對此，當然不乏認同維拉紐瓦的人，比如說現任幕僚長John Satterfield，當年就因為維拉紐瓦的敢言即行而深受感動，「到現在，維拉紐瓦還時不時深夜打電話給我，說他想到個新點子，然後我們兩第二天一早就動手做」。警界的兩大工會顯然也埋單，早早就為維拉紐瓦背書。

不過，對於許多與維拉紐瓦共事過，現在卻形同水火的人來說，他們口中的維拉紐瓦是個「人脈是交易，忠誠是籌碼」的傢伙。維拉紐瓦的競選對手Matt Rodriguez就說，他認識維拉紐瓦幾十年了，但是每一個與他共事的人，最後都被他踢開。其中也包括剛過世的前副手Ray Leyva，維拉紐瓦對他也不留情面，直批Ray Leyva就是個背後捅刀的人。

自稱未變 戰友說已不認識他

雖然維拉紐瓦一直強調，他就是他，不曾改變，但在很多舊友眼中，現今的維拉紐瓦已經不再是那個他們認識的維拉紐瓦了。一名要求匿名的舊友說，當維拉紐瓦第一次要選警長時，曾經要求他出點錢，「不超過100元，沒有人會知道的」，但是身為利益相關者，他拒絕了，因為「天知地知、你知我知」，怎能說沒人知道？

當然，這些恩恩怨怨，有些就成為個人記憶隨風而逝，但是對於警隊內部的部屬來說，卻是不能承受之辱。因此，維拉紐瓦除了面對選戰劣勢，還得同時面對成堆累牘的訟案，三件是前警隊高層提出的，兩件是針對警隊內部的類似黑幫組織，爭點就在維拉紐瓦對這些事件的態度一直是大事化小、小事化無。一名提告者直言，「現在在穿警察制服，我都覺得羞恥了」。