1／10加州家庭每月欠上百元水費 州府經費不足恐難救

隨著乾旱加劇，不少加州居民不堪負荷每月上百元水費。（ABC7）

隨著乾旱加劇，加州 水費增加，目前有十分之一加州家庭拖欠每月上百元水費，要求加州介入並提供幫助的呼聲越來越高。

洛杉磯 時報報導，弗雷斯諾的羅德里格斯（Rosario Rodriguez）幾個月前面臨財務困境，只能在300元電費與200元水、下水道和垃圾帳單中擇一，最終選擇不支付5至7月電費，因她知道可從當地非營利組織獲得幫助，但水費並無相關援助計畫。

對年收入2萬5000元的四口之家而言，每月超過200元水費是個負擔。專家稱，加州1300萬低收入 家庭首當其衝的面對著飆升的水費。

近期加州州長紐森（Gavin Newsom）否決SB 222法案，該法要求所有加州社區供水和污水處理系統向住宅用水客戶提供費率援助。否決理由是該計畫缺乏經濟來源，州政府一般經費無法承受數十億元的巨大壓力。

據研究水的經濟學家米切爾（David Mitchell）說，全州範圍內，隨著氣候變化加劇乾旱，水資源短缺，「成本控制將成為未來幾年一個重要議題。」

10月20日，用於農業的Nasdaq Veles California Water Index的水價達每英畝呎（acre-foot）1028.86元，自年初以來上漲四成。一英畝呎的水，約32萬6000加侖，足以提供三個南加州家庭一年用水。

米切爾說，水成本上漲長期因素，包括更換老化基礎設施、新的處理標準及抵禦乾旱儲存的投資等。

當短期內限制用水時，城市供水機構（大多具固定成本）收入減少。

加州水資源管理委員會2020年報告，經通膨調整後，2015年普通家庭每月支付水費，比2007年高45%，影響低收入和非裔、西裔等有色人種家庭經濟負擔。

近期一項關於新冠肺炎對供水系統和客戶財務影響調查發現，12%加州家庭拖欠水費，每戶平均欠債500元。全州範圍內，加州人欠債10億元，其中6億元為飲用水，以洛杉磯債務最嚴重。

倡議者表示，類似SB 222法案可減輕水價上漲帶來的經濟負擔。

引入該案的加州參議員多得（Bill Dodd）表示，他和一個負擔得起水倡議聯盟認為州長辦公室高估該計畫年度成本。

然許多水務機構反對該法，認為該法「不必要的增加地方行政成本，浪費本可幫助低收入家庭的資金。」