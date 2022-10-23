中心健保悅享計畫 高額補助

中心健保醫療總監，知名內科醫師和糖尿病專家蔣安邦。（記者王若然／攝影）

洛杉磯世界日報22日舉辦銀髮樂齡生活展，中心健保 醫療總監，知名內科醫師和糖尿病 專家蔣安邦講解中老年民眾需要特別注意的身體健康問題。中心健保代表Gary蔡講解了中心健保2023年的健保計畫優勢。

蔣安邦說，為了讓中心健保的會員即時做好身體檢查，中心健保每年會推出健康「護照」，上面列出每年需要做的體檢項目和需要預防的項目，包括是否跌倒，是否經常健走等。如果會員都完成了上述項目，並有家庭醫生簽字，會員再將這本「護照」寄回中心健保，會員將可獲得100元獎金。

Gary蔡在健保、醫療網、紅藍卡領域，有十幾年豐富經驗。他說，中心健保在2023年仍會有十分優越的四款健保計畫：聯邦紅藍卡，紅藍、白卡，中心健保的「安美計畫」及「悅享計畫 」。其中的悅享計畫（HMO）除了給會員每年高達1500元的保費 補助（聯邦醫療保險B部分的保費補助），還提供免費的醫師看診和無限次數針灸服務，交通車接送看診就醫等服務。

如果會員有心血管疾病，慢性心衰竭（CHF）和糖尿病，則可以加入中心健保安美計畫(HMO C-SNP)，福利包括每月$50的B部分保費回饋，還提供0元醫師門診費、不限天數住院福利、無限次數針灸、交通車接送服務、胰島素及糖尿病用品、 遠程醫療、普通藥(第一和第二等級)、優選生鮮食品。

此外，2023年中心健保新推出Silver Sneaker福利給所有會員。每年高達1100至1760元的彈性卡（Flex Card）可用於支付多種活動。詳情可致電：866-3142427。