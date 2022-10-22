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全統廣場糾紛 聖蓋博市議會11/1再辦公聽會協調

記者楊青╱聖蓋博報導
聖蓋博全統廣場計畫2023年重新裝修。（記者楊青╱攝影）
聖蓋博全統廣場計畫2023年重新裝修。（記者楊青╱攝影）

聖蓋博全統廣場整修工程計畫引起商家集體抗議，聖蓋博市議會加緊協調，計畫11月1日晚在聖蓋博Mission Play House再次舉辦公聽會，提供商家租客和全統廣場物業管理委員會平台，幫助雙方進一步溝通解決問題。記者21日下午試圖聯絡全統廣場物業辦公室，未獲回應。

聖蓋博市府表示，全統廣場物業管理委員會當初提出的方案是外牆裝修，包括在露天區域增加一個滾梯。但商家表示，據他們所知實際的裝修規模要大得多。一些商家已接到房東通知要求按其規定內部裝修，這一情況與商家之前認知的外部裝修不會完全影響生意的認知不同。

目前商家租戶面臨的情況各不相同，但多數表示，他們是被誤導以為物業只是外部裝修，不會影響或對生意影響不大，而且不會大幅度提升房租，才會堅持下來並投資改善店面，但最後發現是一場夢。

不少商家認為，房東以疫情為藉口，不確定、不回答商家租戶續約，導致他們有被欺騙的感覺。另外，送到市府的計畫書是外牆裝修，而非内部裝修，也沒有說會對商家生意經營會造成影響等等，部分商家已經請好律師到市議會發言。

聖蓋博 房東 疫情

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