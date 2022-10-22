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全統廣場爆租約更改風暴 商家怒控房東欺騙

記者楊青╱聖蓋博報導
聖蓋博全統廣場十數戶商家租戶21日集體集會和投訴房東。(記者楊青╱攝影)
聖蓋博全統廣場十數戶商家租戶21日集體集會和投訴房東。(記者楊青╱攝影)

聖蓋博全統廣場坊間瘋傳數月的裝修改建計畫與房東和商家糾紛，21日以十數戶商家租戶的集體集會和投訴形成風暴。商家喊冤受騙，「疫情期間白白交付兩年多房租和咬牙再投資，期盼疫後重整旗鼓，卻在最後一分鐘被掃地出門」，不少商家租戶群情激憤，表示不排除對房東採取法律訴訟。

聖蓋博全統廣場計畫2023年重新裝修。(記者楊青╱攝影)
聖蓋博全統廣場計畫2023年重新裝修。(記者楊青╱攝影)

聖蓋博市議會則表示，將在11月1日舉辦公聽會，提供商家表達意見的平台，希望兩造利益得到平衡和公平。

包括全統廣場多家經營長達31年的老字號和知名商戶在内十多商家負責人和代表參加當天集會。商家代表指出，全統廣場房東有意誤導聖蓋博市議會，去年申請工程計畫案時，說只是普通外部裝修，但沒有如實告訴市府將會趕走那麼多商戶。在房東的改建工程案輕易獲得通過後，很多商家直到最近才知道，所謂的外部裝修實際上是重新開發案（redevelpment），導致大部分商家都沒有機會即時找到新地方，而租金一直支付到最後一分鐘，很不公平。

商家代表表示，現在面臨搬家的商家租戶只有兩條路可走：一是關門走人，放棄多年經營的生意；二是被迫接受高漲的房租，還要承受重建和裝修期間的虧本。兩種結果都將重創商家。

半島：房東片面解約未提賠償

半島負責人Ben(左一)。(記者楊青╱攝影)
半島負責人Ben(左一)。(記者楊青╱攝影)

作為全統廣場最大的商家，半島酒家負責人Ben 21日表示，半島在全統經營16年來，一直都是他和房東用電話或面對面溝通，討論租房續約事宜，去年6月，接到通知去房東辦公室，表示半島將要續約。「他口頭上答應了，說要送來新的約單，但到目前為止，一年多了，還沒有送來」。Ben說，今年10月6日，全統廣場換了新管理人員開會，說到這個購物中心要重新裝修，說要和他簽新租約。「問題是，他們一直沒有提及單方面中止租約對我怎麼賠償?」目前的租約本應持續到到2027年。

Ben表示，根據商家瞭解，全統廣場房東一早就有裡外全部重新裝修的工程計畫，但對市府只説是外部裝修，有意矇騙市府和商家租戶。「一方面他們想要容易通過市府審核，另一方面他們想要商家交房租交到最後一天，在將他們趕走之前一直有收入。我們商家都感覺受欺騙，受欺負了」。

美容店：白繳房租 找新址來不及

Min在全統廣場樓上的兩家醫美店已接到正式通知，今年年底關門。

Min表示，她從2008年開始在全統廣場開店，最近直到一名被通知解約的商家因不滿賠償太少將事情曝光，才知道自己也面臨被房東趕走。

Min表示，她名下兩家店，一家今年滿約，另一家是2020年租約已滿。「滿租約的時候我要求房東續約，但他我說現在辦公室改組，暫不簽約，等改組完成，新合約出來再跟你簽」。她表示，以往一簽都是五、六年，這次以為疫情下特殊，所以一直再等。「最後得到的答覆是，2023年1月你必須要搬，如果不搬，2月房租將上漲150%」。

Min表示，她2019年花了幾萬元裝修店面，沒想到疫情來了，熬過2020、2021，到今年5、6月才開始有點生意，但沒想到等來這樣的結果。「如果早知道今天的結果，我早就另做打算，為什麽花費兩年在這裡白白交房租又沒有生意？」她質疑，房東不打算續租應該早說。商家經歷過疫情非常慘，每一家咬牙熬過來非常不易，現在剛剛看到曙光卻被趕人。她希望房東賠償這兩年耽擱造成的損失和搬家費。

冠軍店：新裝冷凍設備泡湯

31年老商家冠軍負責人Vivian。(記者楊青╱攝影)
31年老商家冠軍負責人Vivian。(記者楊青╱攝影)

Vivian說，他們從1991年開始主打滷肉和牛肉乾豬肉乾等零食，疫情開始時剛剛花費5萬元換了冷凍房，更新了冷氣，去年添置了全套食物冷凍櫃，「物業管理會說，你搬走時最好將他們鏟平」。

Vivian表示，現在每月租金超過1萬元，如果繼續留下來，房租還要漲，所以並沒有打算續約。但現在的情形是，自己將店面轉手的機會都沒有。

她表示，多年來，商家們陪伴全統廣場一路走來，正是商家們的支持讓物業活下來。今天她和她的店離開，心疼拆掉店裡幾乎是全新設備，自己帶不走，但也得不到補償，兩敗俱傷。她現在只希望自己的押金能夠全部順利拿回。

當天參加集會的商家目前面臨的問題不儘相同，但共同的抱怨是一直沒有得到房東的明確通知，對工程計畫一無所知，在交租撐過最艱苦的疫情之後，卻面臨被趕走人或接受漲租。

一家餐飲商家女老闆表示，她的租約合同2019年到期，當她詢問續約時，房東說是要改條款沒有續，就這樣一直等等等，後來變成了逐月交租。疫情期間房租有一點優惠，所以挺過來了，也希望能夠在這裡繼續經營。

可是聽說裝修期間要停業一年，而且之後房租提高20至50%。「裝修期間停業，店裡近20個員工怎麼活下去？每個員工都有幾口家人」。她說，這些年她和其他商家為聖蓋博市有很多納稅貢獻，但現在怎麼能一下子就被丟棄了呢？

她說，房東說，如果要留下繼續做，商家要自己内裝修，「恐怕幾十萬也搞不定」。她表示，2019年3月剛剛將凍櫃重新做了，防凍牆也做了，房東都沒有說什麼。如果早知道要走人就不一定裝修了，何不及早另謀出路？」

房東 疫情 聖蓋博

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全統廣場糾紛 聖蓋博市議會11/1再辦公聽會協調

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