洛杉磯油價連降16天至5.87元 仍在歷史高位

洛杉磯油價降至每加侖5.87元。（報系資料照片）

美國汽車協會（AAA）21日公布的最新油價 ，洛杉磯地區連續16天調降，已達每加侖5.87元，較一周前少了34分。加州 整體油價為每加侖5.83元，雖然比上周低30分，但是仍然比全美均價每加侖3.82元貴了2元有餘。另外，加州與洛杉磯地區的油價仍在歷史高位，每加侖較一個月前貴了30分，比一年前貴了1元。

GasBuddy 的油業分析師Patrick De Haan強調，諸如精煉廠的營運已經恢復，很多造成洛杉磯油價飆漲的負面因素正在消退，因此他認定油價還會繼續再跌，「幅度很可能在20分至50分之間」。南加州汽車俱樂部（Automobile Club of Southern California）的Doug Shupe雖然認同油價續跌的趨勢，但他不願給出明確數據，因為很難推估最低價會是多少。

總統拜登本周重提釋放戰略儲油以降低市場油價，但是Patrick De Haan認為實際影響不大，拜登只是把已經在做的事再提一次，對市場影響應該不大。

不過，相對於傳統石油 ，E85乙醇燃料的售價依然持續位於低位，比一般石油便宜不少，全美均價每加侖在3.15元。雖然便宜，但是E85不是每輛車都能用，只有少數引擎能夠搭配，因此對於傳統石油的價格影響不大。

另外，Doug Shupe還是重提節約油料（fuel efficiency）的概念，包括定期檢查胎壓、減少車上不必要的物品，以及不管再貴都要定期保養車子，這樣才能讓每一滴油都發揮最大功效。