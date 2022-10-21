古玩撿漏 200元瓷碗賣到6萬 華人圈掀起風潮

朱先生新「撿」到的一對骨董筆洗。(圖：受訪人提供)

因為慧眼識珠，低價買到的骨董經轉售後再賣出，有人200美元價格買到乾隆官窯粉彩碗，最後通過拍賣 行以約6萬美元價格成交，賺逾數百倍，聽起來似不可思議，但確實發生在南加州華人 區。

家住聖伯納汀諾縣奇諾岡市（Chino）的馮先生，是古玩收藏愛好者，平日除了工作，他最喜歡的事是遊逛各類二手舊貨店中，搜尋沒有被人發現的骨董「珍品」。馮先生透露，之前曾在Mercari上用不到200美元價格買到乾隆官窯粉彩碗，最後通過拍賣行以約6萬美元價格成交，翻了近300倍。

雖然這種機會可遇不可求，但這個愛好還是給馮先生帶來了不少額外收入，並且讓他感到其樂無窮。

檯燈花瓶 小賺一筆

馮先生說，他在洛杉磯撿過「小漏」，也撿過「大漏」，大多是從那些對中國歷史和文化相對陌生的美國賣家手裡獲得。他們不清楚這些瓷器的來歷，甚至分不清這些瓷器是來自中國還是日本，只是把他們當做閒置的工藝品低價處理，價格多數不會超過100美元。在所有物件中，馮先生網購最多的是老檯燈，這些檯燈都是由花瓶改製，只要卸下檯燈的電氣部分和底座，就可以恢復花瓶原本的模樣。 「當然，這些檯燈底部都被鑽過孔，價值不會太高，但如果是真品，小賺一筆還是可以的。」

中部淘貨 寶貝不少

另一位同樣熱衷「古玩撿漏」的朱先生表示，除了南加，他有時候更喜歡去中部地區淘貨，在那邊撿到寶貝的機會更大。疫情期間，朱先生轉戰網購平台，雖然這些平台上的物品數量可能更多，但運輸中的物品安全是無法忽視的問題。朱先生說：「我通常都會付給賣家20美元包裝費，外加額外15美元去郵局跑腿的費用，這樣一來賣家往往會更用心負責。但有時還是會遇到問題，比如我上周買的一個羅漢塑像，寄來的時候身上的長袍已經碎了一角。」

據洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）一家古玩寄賣行的老闆表示，很多華人對「撿漏」情有獨鍾，他們的客人除了華人外，也會有外國賣家。這些古玩大都是在創匯時期，或是文革時期流落海外。在華人圈內也確實有靠「撿漏」一夜暴富的案例，比如五年前的一位華人，當時以30美元價格購入一個瓷碗，最後賣了200萬美元。他自己也曾以500美元的低價「撿」到了當時市價1萬美元左右的紅珊瑚工藝品。

人工做舊 以假亂真

不過，加州亞洲藝術品拍賣公司總經理周德昭卻表達了一些擔憂。對正悄然興起的華人「撿漏」風潮，他表示，市面上充斥著很多仿古贗品，都是經過人工做舊後寄來美國，並且有非常成熟的供應線路。正是因為捕捉到了一部分華人「有閒有錢」、「癡迷撿漏」的心態，很多「以假亂真」的商販就會利用這一點來從中牟利。

畢業於復旦大學歷史系的吳先生說，在骨董圈所謂「撿漏」就是指賣家在不清楚貨物真實價值的情況下，被內行買家以遠低於真實價值的價格買到。一般這種情況發生的原因，大多是賣家錯將真品當成贗品，或是當成普品賣出。本質上多是賣家相關知識欠缺，導致珍品被買家以非常便宜的價格「撿到」。

文物界成功「撿漏」的例子很多，大藏家仇炎之就曾於1949年在香港以1000元港幣的價格，買下一對「明成化鬥彩雞缸杯」，而後他將其中一只在1999年以2917萬港幣賣出。到了2014年，另有一個「明成化鬥彩雞缸杯」以2.8億港幣的價格成交，創造了當時陶瓷拍賣的世界紀錄。

珍寶有價 樂趣無窮