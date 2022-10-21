西部礦井百年反華牛仔褲 南加客8.7萬買下

牛仔褲內部標籤上印有反華標語。（取材自Instagram）

一條在廢棄礦井裡發現的牛仔褲，竟被南加買家以8萬7000美元買回家，創造了牛仔褲歷史上的價格紀錄。這條牛仔褲上，甚至把一條上百年前公開種族歧視的標語，也重新帶到了世人面前。

近日，在外州舉行的杜蘭戈復古節（Durango Vintage Festivus）上，兩位來自南加的買家以7萬5000美元的價格共同拍下了這條「一百多歲」的Levi's牛仔褲。加上15%的額外費用，這條的牛仔褲的最終價值，竟高達8萬7400美元，成為了史上最貴牛仔褲。

這條牛仔褲是幾年前由牛仔布歷史學家Michael Allen Harri在西部礦井中發現的，它的生產日期可以追溯至19世紀80年代。專家們通過諸多線索：標誌印章、吊帶鈕扣以及背面的口袋，確認了這條牛仔褲被生產時的年代。其中最重要的一條線索，是在這條牛仔褲內部的標籤上印著：「唯一一款由白人勞工 製造」（The Only Kind Made by White Labor）。

這句極具種族色彩的的標語，把人們帶回了19世紀末的美國。據資料顯示，美國國會1882年通過了排華法案，禁止幾乎所有華人移民 美國。隨後的修正法案又禁止已離開美國的華人勞工回國。自此以後，限制其他國籍移民的措施也開始相應出現，美國自此從一個歡迎所有移民的國家，轉變為一個有條件移民的國家。這個直到1943年才被廢除的法案，是美國聯邦法律中第一個，也是唯一一個明確暫停特定國籍移民的聯邦立法。

Levi's公司表示，在19世紀80年代，社會上有很多禁止僱用華人勞工的壓力，致使當時的Levi's實行反華勞工政策，並且在廣告和商品上印有此類標語，作為一種促銷方式。但到了19世紀90年代，公司領導人開始公開反對國家的種族主義政策。