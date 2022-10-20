賣大閘蟹案傳遍全網 店主：都是假消息

位於羅斯密市(Rosemead)的「羊肉大王」。（記者陳開／攝影）

就在幾天前，南加華人 在團購大閘蟹取貨時，被漁獵局執法人員一鍋端；取貨點的華人肉鋪老闆還被戴上手銬、並被沒收萬元現金。由於案情尚不明朗，眾說紛紜。案發時的視頻與照片，更是經過社交軟體傳播，在華人間引起廣泛關注，再加上網絡媒體捕風捉影的報導，一時間網絡上各種說法滿天飛，真假難辨。

回顧之前在華人圈沸沸揚揚的諸多傳聞，有某位自稱是「老闆朋友」的自媒體說，該老闆和警局關係不錯，因此當天警局派出了19輛警車來保護老闆安全。但老闆表示，根本不認識這個人，這種說法根本是無稽之談，警察 當晚前來是因為自己覺得無法確定某些執法人員的身分，因此尋求警方幫助，到現場來維護執法。老闆無奈表示，自己是首次面對媒體發聲，這些自媒體所渲染的諸多說法，根本不知道情況，估計他們只是為了蹭熱度。

根據某華人網絡媒體此前的報導，該事件是因為某華人買不到大閘蟹，心裡不爽，因此向渔獵局舉報。不過該事件發展至今，並沒有任何證據顯示是有人舉報；也有人稱是海關在機場盯上了這批貨，進而聯繫加州 漁獵局，跟蹤運輸大閘蟹的貨車，並將買賣者一鍋端。對此加州漁業局執法部警官Patrick Foy表示，他無法確認警員跟蹤抓捕的說法，因為案件仍在調查中，根據法律，他不能透露相關細節。

Patrick Foy在郵件中還表示，他們確實正在羊肉大王所在的商圈，調查走私大閘蟹案件，該案由加州漁獵局，協同國家漁業和野生動物調查特派員負責。不過因為仍在調查當中，他無法透露更多細節。截至10月18日，沒人在案件中被捕，執法機構也沒有開出任何罰單。至於將來會不會有人被起訴，他也沒有透露。

此外，Patrick Foy強調，無論是聯邦還是加州的法律，都禁止買賣中國大閘蟹。而且在他們調查的案件中，被買賣的大閘蟹都是活的。至於如何處理這些被執法機關沒收的大閘蟹，Foy稱法庭會做出決定。