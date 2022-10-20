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離境4年內返台灣 可馬上使用健保

記者張庭瑜／洛杉磯報導
根據規定，出境四年內，也就是2022年底前返台，即可於隔日恢復國民福利權益。（中華民國內政部截圖）
根據規定，出境四年內，也就是2022年底前返台，即可於隔日恢復國民福利權益。（中華民國內政部截圖）

疫情影響，海外僑胞過去因受到入境須強制隔離兩周、自主隔離一周的要求，對返回台灣卻步。而根據中華民國戶籍法，僑胞若超過兩年未入境，依法會被遷除戶籍，健保等國民福利也會受到影響，讓許多久未歸國的台灣僑胞很擔心。對此，洛杉磯華僑文教中心一一為僑胞解惑。

洛杉磯僑教中心副主任劉岱欣表示，根據台灣戶籍法的規定，在疫情前戶籍遷出超過兩年後，回國都需要等六個月以上，才能重新使用健保。但受疫情影響，政府推出較為彈性的措施，在2018年後被遷出的民眾，只要在2022年底前返台即可馬上恢復健保資格。

對於近期無返台計畫的民眾，很關心明年返台時是否能同樣適用相關條例？劉岱欣表示，現階段政府尚未給出這樣的彈性。

現階段根據衛福部的規定，只要出國未超過四年，返國即刻復保，超過四年則需等六個月以上才能重新加入健保。而國民年金也同樣在戶籍遷出後喪失納保資格。回國後，可向勞保局申請自「退保之日」起接續納保。

被除籍的民眾在返國時，只需攜帶護照或入國證明文件、身份證、戶口名簿、印章、兩年內拍攝的照片一張，即可至全國任何一個戶政事務所辦理遷入登記。

劉岱欣說，近期也有許多僑胞致電詢問相關細節，建議民眾也可以上衛福部官網查閱相關資訊，也歡迎民眾致電詢問。衛福部官網：https://www.mohw.gov.tw/cp-16-64206-1.html。

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