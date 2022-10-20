大閘蟹到貨被沒收 華商喊冤：簽收進貨單不知混在其中

當天現場大批大閘蟹被繳獲，洛縣警局天普分局警員們也趕到現場，維護秩序。（洛縣警局天普分局提供）

世說新聞團隊10月4日曾提醒在美國的華人 ，買賣活的大閘蟹，屬於違法行為。就在10月11日，20多名華人在位於羅斯密市（Rosemead）的「羊肉大王」外的公共停車場領取大閘蟹時，被執法人員一鍋端，取貨點的華人肉鋪老闆還被戴上手銬、並被沒收萬元現金。涉案店舖店主張老闆，18日首次現身說法，講述當晚的「驚險時刻」；他稱，他並不知道買大閘蟹一事。

視頻來源：世說新聞製作團隊

當晚，正當運貨的卡車卸下包裹之時，四名便衣執法者突然出現，表示要查處違規販售大閘蟹的華人商家。接著來自洛杉磯縣警局的大量警車，陸續趕到並將停車場團團包圍。警方如此大陣仗的行動，著實讓不少過路華人嚇得不輕，以為發生惡性治安案件，案發時的視頻與照片，經過社交軟體傳播，在華人間引起廣泛關注。

對此「羊肉大王」店主張老闆回應，稱自己對於買大閘蟹一事完全不知情，「羊肉大王」也沒有販賣大閘蟹。他回憶了當天的事情經過，稱那天肉店剛剛結束營業，一個大卡車來到「羊肉大王」前面的公共停車場，告訴他來了一批貨。張老闆解釋說，每天來店裡送貨的商家有很多，他沒多想就簽了字。不過張老闆也注意到了不尋常，因為一般貨物都是一個托盤那麼多，結果那次來了五、六個托盤。

等到卡車走後，他正要打開看是什麼，結果有四人衝了過來，其中三人帶著槍。張老闆表示，這四人自稱是加州漁獵局的執法人員，其中一人穿著制服，另外三人都是便衣。張老闆看到一人胸前掛著工作證。四個人都開著普通的社會車輛。四人將張老闆上了手銬後，突擊檢查肉店，最終沒收了約萬元現金，以及張老闆的一支手機 。四名執法人員還將店裡的監視器拔掉。張老闆說，大晚上突然發生這樣的事，他都被嚇懵了。

因事發突然，張老闆受到驚嚇，尤其是對方直直衝過來，沒有出示搜查證、逮捕證，起初讓他很懷疑對方的身分。於是他立即報了警，洛縣警局天普分局的警員趕到了現場。根據當時恰好經過的網友，當時約有19輛警車、40名警察 到達現場。