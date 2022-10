黑命貴紮營 強逼梁家訓辭職 放話「梁不辭 就不退」

至少25名黑命貴人士,抗議人士從上周開始在梁家訓住家拐角處便道上搭起統一的帳篷,在附近社區的路牌竿上貼上「No Racist in Office」、 「Black people yelling」、 「Camp out until De Leone is out」等標語,誓言梁家訓不辭職,他們不會離開。(李若提供)

洛杉磯 市議員醜聞繼續發酵。在洛杉磯市議會18日選出新的議會主席同時,黑命貴等抗議人士繼續駐紮涉案市議員梁家訓(Kevin de León)住家社區,誓言「他不辭職我們不走」。

洛杉磯市議會18日以十人贊成的不記名投票 通過Paul Krekorian出任洛杉磯市議會新一任議會主席,正式取代上周辭職的馬丁尼兹(Nury Martinez)。馬丁尼兹因2021年洛杉磯選區重劃時的一段帶有種族主義 言論的錄音在一周前曝光辭職。

洛杉磯市議會18日同時一致投票通過了兩項改革措施,一項是增加市議會席位,另一項是讓獨立委員會負責該市的重新劃分程序。兩項改革都需要公眾投票最後裁決。 洛杉磯市議員梁家訓的房前(白色屋子),一周來駐紮了數十名抗議人士,呼籲其引咎辭職。(李若提供)

Krekorian18日在當選後表示,他的首要任務是「開始恢復洛杉磯人民對市政廳的信任」,他同時表示,將努力減少市議會主席的權力,結束理事會「單方面決策」的時代,期望未來洛杉磯市沒有人會再感到被他們選擇代表的人排斥、貶低、詆毀、不尊重,被人拋棄不管。

在馬丁尼兹上周先後辭去洛杉磯市議員和市議會主席職務後,眾人的目光集中在另外兩名涉案市議員梁家訓和薩迪洛(Gil Cedillo)身上,呼籲兩人引咎辭職的聲音一天比一天强。

呼籲梁家訓辭職人士和團體從上周起每天到洛杉磯市議會廣場及其位於東洛杉磯的辦公室抗議,而梁家訓位於鷹岩(Eagle Rock)的家,從上周起就進駐了至少25名黑命貴人士,抗議人士在梁家訓住家拐角處便道上搭起了統一的帳篷,統一用餐,還有人統一供應瓶裝水和零食。

抗議人群在附近社區的路牌竿上貼上「No Racist in Office」、 「Black people yelling」、 「Camp out until De Leone is out」等標語,誓言梁家訓不辭職,他們不會離開。