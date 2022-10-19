女兒遭遊民剪刀插後腦 護士母不恨

女子在北好萊塢行走，被擦肩而過的遊民野蠻襲擊，對方將一把剪刀插入她的後腦勺。（LAPD截圖）

南加洛杉磯 市一名年輕女子日前在北好萊塢 （North Hollywood）行走時，被擦肩而過的遊民 野蠻襲擊，對方將一把剪刀插入她的後腦勺。案發後，被害人的母親表示她對嫌犯沒有仇恨，稱對方是一個病得很重的人，呼籲社會應盡全力幫助這些流落街頭的精神病患者，避免情況繼續惡化。

視頻來源：洛市警局/記者陳懿後製

襲擊案發生在10月10日（周一），當時24歲的瓦茨 (Kyli Watts) 正在北好萊塢朗克希姆大道 (Lankershim Boulevard) 上行走。嫌疑人被確認為30歲的遊民柯爾（Jonathan Cole），據稱他將一把帶有四吋刀片的園藝剪刀插入了被害人瓦茨的後腦勺。警方說，當他們在街上擦肩而過時，這件惡性襲擊案件毫無徵兆地發生了。

瓦茨受傷後，頭上插著剪刀，搖搖晃晃地跑到附近一家咖啡館尋求幫助，她當時沒有意識到情況的嚴重性。瓦茨立即打電話給她的母親，母親是北卡羅來納州（ North Carolina）的一名精神科護士。

對於女兒的不幸遭遇，母親艾米（Amy Watts ）感到很不安，但她表示對襲擊女兒的遊民沒有仇恨。 「我對這個人沒有惡意，沒有憤怒，沒有不好的感覺，」艾米說，「我們作為寄養家庭已經15年了，一直在照顧一些嚴重的精神病患者，襲擊我女兒的是一個病得很重的人。」

作為精神科護士，艾米親眼目睹精神疾病對一個人造成的傷害。她說，在女兒身上發生的事情，表明社會系統的失敗，沒有幫助好這些精神疾病患者。 「作為一個社會，我們必須關注並弄清楚接下來會發生什麼，」艾米說，「這個問題會繼續惡化。」

被害人瓦茨被剪刀刺傷後接受手術，她遭受了腦外傷，在精神和身體上都面臨著一條充滿挑戰的康復之路，還可能面臨平衡和視力方面的長期問題。案發前，瓦茨剛搬家到洛杉磯，她來到這個城市才兩個星期，在一家科技公司擔任招聘人員，聘請數據科學家。

案發後，瓦茨家人表示，他們很清楚一些以洛杉磯街頭為家的精神病患者，對毫無戒心的受害者犯下的罪行正在不斷增加。母親艾米感激女兒還活著，她希望能做更多的事情，幫助那些流浪街頭並與精神疾病作鬥爭的人。朋友和家人目前以瓦茨的名義設立了一個 GoFundMe 賬戶（https://www.gofundme.com/f/kylis-recovery-from-violent-attack），為她的醫療保健籌集資金。家人表示，多餘的資金將捐贈給心理健康組織。

據悉，嫌犯科爾仍被拘留，他可能面臨謀殺未遂和使用致命武器襲擊的指控。