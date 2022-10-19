洛杉磯10大危險區 遊民巷列第1 好萊塢居第2

洛杉磯有十個最危險的街區，民眾應避免前往。（Unsplash.com）

洛杉磯 是個繁華的大都市，擁有眾多人們嚮往的東西。但不幸的是，它像美國任何一個大城市一樣，也充滿著日益猖獗的犯罪現象，以及一些特別危險的社區。根據NewsBreak 10月16日的報導，其中最危險的十個地方分別是遊民巷(Skid Row)、好萊塢、西湖（Westlake）、范奈斯（Van Nuys）、 South Central、瓦茨（Watts）、北好萊塢、康普頓（Compton）、英格伍（Inglewood）和東洛杉磯。

洛杉磯十大危險街區。（數據來源：NewsBreak；製表：記者邵敏）

洛市中心著名的遊民巷首當其衝，到處都是無家可歸的人和吸毒者，使其成為犯罪的溫床，這裡無疑是最危險的街區之一，經常發生暴力犯罪 。遊民巷有很多毒販和吸毒者，這也使其成為一個危險的地方。建議民眾不要獨自前往，如果一定要去遊民巷，需時刻注意周圍環境。

好萊塢（Hollywood）是非常受歡迎的旅遊景點，但也是最危險的街區之一，犯罪率很高，是很多幫派 的所在地。好萊塢地區經常有大量遊客，這可能使保持安全變得比較困難，因為扒手和其他犯罪分子會利用這種情況趁機作案。西湖（Westlake）同樣是最危險的街區之一，犯罪率極高，也是許多幫派的所在地，這個街區有很多毒品和武器，如果前往這個地方，一定要多加小心。

范奈斯（Van Nuys）是聖費南度谷（San Fernando Valley）最早開發的社區之一，現在是洛杉磯最密集的社區之一。該地區犯罪率很高，暴力犯罪率幾乎是全國平均水平的兩倍，財產犯罪也很高。South Central名列最危險街區之一，犯罪率高，並以幫派暴力聞名，這裡有許多廢棄的建築物和房屋，是犯罪分子的避風港。位於洛杉磯南部的瓦茨（Watts），也被認為是最危險的街區之一，該地區兇殺和搶劫等暴力犯罪常見，幫派活躍使其變得十分危險。

北好萊塢（North Hollywood）擁有超過20萬人，是洛杉磯人口最多的街區之一，也是最危險的地方之一，犯罪率是全國平均水平的兩倍多。這個地區的大多數犯罪都是財產犯罪，例如入室盜竊，也有大量的暴力犯罪，包括強姦、搶劫和毆打。該社區的失業和貧困人口高度集中，有大量幫派成員和過境者，這些因素都導致犯罪率高發。

康普頓（Compton）是臭名昭著的危險街區之一，有著悠久的幫派暴力歷史。最著名的幫派是Crips 和Bloods，這兩個幫派幾十年來的宿怨，導致無數謀殺和其他暴力犯罪。近年來，該地警察局解散、其他執法機構預算削減、非法槍枝湧入社區，這些原因導致暴力犯罪率更是飆升。

英格伍（Inglewood）位於洛杉磯南部，被認為是該市最危險的街區之一。謀殺、強姦和搶劫等暴力犯罪事件頻發，入室盜竊等財產犯罪也不少，東洛杉磯（East Los Angeles）是最貧窮和最危險的地區之一，同樣犯罪率很高，是許多幫派所在地。

洛杉磯人口超過1200萬，擁有眾多不同的街區，每個街區都有其特點，當然洛杉磯也有很多安全區域，人們應盡量選擇避開危險街區。