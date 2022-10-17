被騙赴外州按摩院謀生 華女遭性侵

洛杉磯一名華女被騙至外州按摩院，工作期間被顧客侵。（Unsplash.com）

人口走私在美國非常氾濫，華人 也是其中的主要受害群體。洛杉磯一名華人女性，曾被騙到外州的一家按摩院工作，她失去人身自由，並在工作期間被顧客性侵，警方認定這是一起典型的人口走私案件。

根據黃笑生律師的陳述，今年4月，洛杉磯一名華女 被騙到佛羅里達州（Florida）的一家按摩院工作。犯罪團夥當時以招聘為名義，許諾應聘者高薪收入，每天只需工作六至八個小時。但華女抵達邁阿密的按摩院後，隨即被沒收護照、駕照，失去人身自由，期間只帶她去過一次超市購買生活用品。

這名被騙的華女在按摩院中每天工作長達15個小時，所得報酬卻非常少。今年6月，華女在工作中不幸被一名顧客強姦，她努力尋求機會報警並得到救助，當地警方表示這就是一起典型的人口走私案件。

與多名被騙參與種植大麻的華人相同，這些被害人大多沒有合法身份，戶口已黑掉，有些則是合法簽證 過期，正在申請政治庇護階段。黃笑生表示，這些華人是人口走私的受害者，他們可以申請T簽證，若申請成功，移民局將會給予三年的合法停留，之後可申請綠卡。

T簽證是根據非法被販運的受害人保護法所設立﹐主要是幫助弱勢移民，保護被以暴力﹑詐欺﹑脅迫等方式而受害的婦女﹑兒童等弱勢群體。黃笑生目前正在幫助這些受害華人申請T簽證，「申請成功肯定沒有問題，因為他們都符合簽證條件。」