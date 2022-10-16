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台籍教授二度罹癌 大陸移民捐髓相救

記者王若然陳開、張庭瑜／洛杉磯報導
陳家敏（左）和秦浩玉。（City of Hope）
陳家敏（左）和秦浩玉。（City of Hope）

本月14日，台灣移民的大學教授陳家敏（Christine Chen）終於見到了賦予她第二次生命的人，32歲的中國大陸移民秦浩玉（Andrew Qin）。兩人相互擁抱，陳家敏留下了激動的眼淚。她曾兩次罹患癌症，是秦浩玉將自己的骨髓捐給她，拯救了她的生命，也拯救了一個有兩個孩子的家庭。

影音來源：世說新聞製作小組

台灣移民陳家敏，目前在新墨西哥州的聖約翰大學擔任哲學教授。2018年1月11日，陳家敏的女兒Mika出生，同時醫師在陳家敏的腹部發現一個西瓜大小的腫瘤。經過檢測，確認是一個罕見的硬纖維瘤，而且長在大動脈附近，治療非常困難。陳家敏回憶，丈夫在女兒Mika出生僅幾小時，就開始查詢硬纖維瘤的存活機率；而在生下女兒僅僅12小時後，陳家敏就住進癌症中心開始治療。

六輪化療 為孩子堅強

經過六輪化療，以及一次非嚴重病情不採用的實驗性治療，陳家敏的腫瘤被縮小到醃黃瓜般大小。就在她以為距離戰勝病魔不遠之時，2020年1月，也就是在確診硬纖維瘤約兩年以後，她又因此前較大劑量的化療，罹患急性骨髓性白血病（AML）。

彼時的陳家敏有兩個年幼的孩子，分別是4歲的兒子kai與2歲的女兒Mika，抱著不能讓孩子失去母親的信念，她決心堅強面對。

在治療白血病的過程中，陳家敏先是嘗試與兄弟姊妹匹配骨髓，但沒有成功。在等待匹配骨髓的捐贈者期間，她被擔憂與緊張的心情所困擾，特別是聽到來自印度的年約30歲的病友，因為找不到匹配者而身亡，更是加重了她的擔憂。

陳家敏說，很多人覺得兄弟姊妹會是骨髓捐贈的最佳人選，其實，即使是有血緣關係的兄弟姐妹，也只有四分之一的概率匹配成功。

恐慌時 拉小提琴舒壓

不過幸運的是，陳家敏在三周後等來了好消息，醫院通知她成功找到了一個完美的匹配者。

陳家敏回憶起治療的那段時間，雖然她很焦慮，但也必須為了兩個年幼的孩子打起精神。而自己從小由父母培養的濃厚的音樂興趣，也在這段期間幫上大忙。每當恐慌時，陳家敏就拉起小提琴舒壓心情。她也鼓勵病友們，可以在治療期間重拾興趣，以興趣排解恐懼與鬱悶。

在接受了骨髓捐贈後，陳家敏的身體逐漸康復。她說自己每天都會去徒步，並恢復了專業小提琴演奏，還擔任孩子的足球隊教練。她在治療期間兼職授課，現在已幾乎恢復全職教學。

軟件工程師 登記捐髓

陳家敏可以說是迎來了第二次生命，而她的救星是現年32歲來自大陸的秦浩玉。

秦浩玉四歲隨父母從中國武漢移民美國，現居俄勒岡州波特蘭市，是一名軟件工程師。秦浩玉介紹說，幾年前，骨髓捐贈組織Be The Match到他的公司展開募捐活動，在了解到骨髓或幹細胞捐贈可以拯救生命後，他決定加入登記冊，他說，當時並沒有多想什麼，隨後的幾年幾乎忘了這件事。沒想到，2020年初他接到了一通電話，得知他的骨髓與某位白血病人相匹配。

秦浩玉當時只知道對方是位40來歲的女性，患有白血病。他說，「如果我不救她，她就活不成了。」一想到此，他毅然決定進行捐獻。

救助人母 自己也落淚

秦浩玉後來才知道，對方還是有丈夫的妻子和兩個孩子的母親，忍不住要落淚。他說，從沒想過自己會以這種方式救一個人。

捐贈骨髓在2020年5月，恰逢美國新冠疫情的高峰，秦浩玉不懼疫情，自己驅車三小時至西雅圖進行捐贈。

對於捐獻骨髓的過程，秦浩玉表示，只是有點「不舒服」。捐獻骨髓對捐贈者不會有任何副作用或傷害。

他接受採訪時表示，他決定捐贈骨髓的另一個重要原因，病人是亞裔美國人。目前加入捐贈行列的亞裔美國人較少，據統計，在所有潛在的亞太裔捐贈者中，只有9%在Be The Match登記註冊。因此對病患來說，找到匹配者的機率非常低，倘若他不出手相救，這名病患很可能失去生命。

目前全美範圍內，還有很多不幸罹患白血病的人們，他們急切等待骨髓配型與捐贈，而亞太裔註冊骨髓配對的民眾少之又少。如有意願，民眾可至City of Hope骨髓移植捐贈項目網站進行查詢：https://bethematch.org/

陳家敏一家。（City of Hope）
陳家敏一家。（City of Hope）
化療期間的陳家敏和她的兩個孩子。（City of Hope）
化療期間的陳家敏和她的兩個孩子。（City of Hope）
秦浩玉是名軟件工程師。（City of Hope）
秦浩玉是名軟件工程師。（City of Hope）
32歲的大陸移民秦浩玉。（City of Hope）
32歲的大陸移民秦浩玉。（City of Hope）
化療期間陳家敏與家人。（City of Hope）
化療期間陳家敏與家人。（City of Hope）

移民 癌症 亞裔

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