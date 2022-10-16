台籍教授二度罹癌 大陸移民捐髓相救

陳家敏（左）和秦浩玉。（City of Hope）

本月14日，台灣移民 的大學教授陳家敏（Christine Chen）終於見到了賦予她第二次生命的人，32歲的中國大陸移民秦浩玉（Andrew Qin）。兩人相互擁抱，陳家敏留下了激動的眼淚。她曾兩次罹患癌症 ，是秦浩玉將自己的骨髓捐給她，拯救了她的生命，也拯救了一個有兩個孩子的家庭。

影音來源：世說新聞製作小組

台灣移民陳家敏，目前在新墨西哥州的聖約翰大學擔任哲學教授。2018年1月11日，陳家敏的女兒Mika出生，同時醫師在陳家敏的腹部發現一個西瓜大小的腫瘤。經過檢測，確認是一個罕見的硬纖維瘤，而且長在大動脈附近，治療非常困難。陳家敏回憶，丈夫在女兒Mika出生僅幾小時，就開始查詢硬纖維瘤的存活機率；而在生下女兒僅僅12小時後，陳家敏就住進癌症中心開始治療。

六輪化療 為孩子堅強

經過六輪化療，以及一次非嚴重病情不採用的實驗性治療，陳家敏的腫瘤被縮小到醃黃瓜般大小。就在她以為距離戰勝病魔不遠之時，2020年1月，也就是在確診硬纖維瘤約兩年以後，她又因此前較大劑量的化療，罹患急性骨髓性白血病（AML）。

彼時的陳家敏有兩個年幼的孩子，分別是4歲的兒子kai與2歲的女兒Mika，抱著不能讓孩子失去母親的信念，她決心堅強面對。

在治療白血病的過程中，陳家敏先是嘗試與兄弟姊妹匹配骨髓，但沒有成功。在等待匹配骨髓的捐贈者期間，她被擔憂與緊張的心情所困擾，特別是聽到來自印度的年約30歲的病友，因為找不到匹配者而身亡，更是加重了她的擔憂。

陳家敏說，很多人覺得兄弟姊妹會是骨髓捐贈的最佳人選，其實，即使是有血緣關係的兄弟姐妹，也只有四分之一的概率匹配成功。

恐慌時 拉小提琴舒壓

不過幸運的是，陳家敏在三周後等來了好消息，醫院通知她成功找到了一個完美的匹配者。

陳家敏回憶起治療的那段時間，雖然她很焦慮，但也必須為了兩個年幼的孩子打起精神。而自己從小由父母培養的濃厚的音樂興趣，也在這段期間幫上大忙。每當恐慌時，陳家敏就拉起小提琴舒壓心情。她也鼓勵病友們，可以在治療期間重拾興趣，以興趣排解恐懼與鬱悶。

在接受了骨髓捐贈後，陳家敏的身體逐漸康復。她說自己每天都會去徒步，並恢復了專業小提琴演奏，還擔任孩子的足球隊教練。她在治療期間兼職授課，現在已幾乎恢復全職教學。

軟件工程師 登記捐髓

陳家敏可以說是迎來了第二次生命，而她的救星是現年32歲來自大陸的秦浩玉。

秦浩玉四歲隨父母從中國武漢移民美國，現居俄勒岡州波特蘭市，是一名軟件工程師。秦浩玉介紹說，幾年前，骨髓捐贈組織Be The Match到他的公司展開募捐活動，在了解到骨髓或幹細胞捐贈可以拯救生命後，他決定加入登記冊，他說，當時並沒有多想什麼，隨後的幾年幾乎忘了這件事。沒想到，2020年初他接到了一通電話，得知他的骨髓與某位白血病人相匹配。

秦浩玉當時只知道對方是位40來歲的女性，患有白血病。他說，「如果我不救她，她就活不成了。」一想到此，他毅然決定進行捐獻。

救助人母 自己也落淚

秦浩玉後來才知道，對方還是有丈夫的妻子和兩個孩子的母親，忍不住要落淚。他說，從沒想過自己會以這種方式救一個人。

捐贈骨髓在2020年5月，恰逢美國新冠疫情的高峰，秦浩玉不懼疫情，自己驅車三小時至西雅圖進行捐贈。

對於捐獻骨髓的過程，秦浩玉表示，只是有點「不舒服」。捐獻骨髓對捐贈者不會有任何副作用或傷害。

他接受採訪時表示，他決定捐贈骨髓的另一個重要原因，病人是亞裔 美國人。目前加入捐贈行列的亞裔美國人較少，據統計，在所有潛在的亞太裔捐贈者中，只有9%在Be The Match登記註冊。因此對病患來說，找到匹配者的機率非常低，倘若他不出手相救，這名病患很可能失去生命。