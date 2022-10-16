我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20大稱10年偉大變革 港媒：彰顯功績勝鄧小平

習稱決不承諾放棄使用武力 蔡英文：堅定拒絕一國兩制

郵箱賊掃街 華人開門目擊視頻全都錄

記者趙健／奇諾岡市報導
郵箱小偷從車窗中伸手偷竊信件，正好被受害人拍個正著。（圖：受訪人提供）
郵箱小偷從車窗中伸手偷竊信件，正好被受害人拍個正著。（圖：受訪人提供）

家住聖伯納汀諾縣奇諾岡市（Chino Hills）的華人Y先生10月13日早上收到手機提醒，鄰近街區多家住戶的郵箱被盜。Y先生出門了解情況，剛打開家門就撞上小偷正在盜竊自家郵箱，正可謂「開門見賊」，令人好氣又好笑。

（視頻來源：受訪者提供；後製：記者趙健）

如視頻中畫面顯示，一名女子從一輛黑色SUV的右側車窗伸出手來，取走了郵箱裡的所有信件和包裹。駕車司機和副駕駛位上的「扒手」配合相當有默契，手法老練，甚至汽車無需停穩，就可以完成行竊。

據Y先生稱，當時自己是收到了手機上安裝的安全軟件RING的提醒，報警顯示附近有多起郵箱被盜事件。 Y先生說：「這些人一般會沿街把每個郵箱都偷一遍。當時收到手機提醒後，我就想說去門口看看會不會碰到這輛車。不料就是這麼巧，開門霎時就看到一部黑色的SUV停在我家前面，我家和鄰居家的郵箱門都已被打開，我立刻衝出去用手機拍照。」

Y先生立即回家調取監控錄像，並截取了清晰的畫面照片提醒鄰居們的注意，隨後立即報警。

加州「郵箱小偷」今年來作案猖獗，總檢察長邦塔（Rob Bonta）上週召開記者會，宣布指控88名涉案金額達500萬元的信件竊賊，本週竊賊竟又開始如此「招搖過市」。美國郵政檢查服務處（U.S. Postal Inspection Service Facility）表示，這些竊賊將信箱裡郵寄支票的原收件人名字「洗掉」，寫上自己的名字去銀行兌換現金，還有竊賊利用信件中的信息偽造身份文件詐騙。

手機 美國郵政 SUV

上一則

陳仁宜：當選主計長監督財政透明

下一則

台籍教授二度罹癌 大陸移民捐髓相救

延伸閱讀

竊賊駕車橫掃路邊郵箱 失主撞見視頻全錄

竊賊駕車橫掃路邊郵箱 失主撞見視頻全錄
伊州支票清洗詐騙案至少1.7萬件 暴增逾3倍

伊州支票清洗詐騙案至少1.7萬件 暴增逾3倍
國稅局報告指出短信詐騙激增告誡納稅人保持警惕

國稅局報告指出短信詐騙激增告誡納稅人保持警惕
費城3青年竊支票 不法獲逾17萬

費城3青年竊支票 不法獲逾17萬
英發生離奇竊案 竊賊集團僅靠機車偷走逾百頭羊

英發生離奇竊案 竊賊集團僅靠機車偷走逾百頭羊
郵件竊盜盛行 別讓重要信件在郵箱過夜

郵件竊盜盛行 別讓重要信件在郵箱過夜

熱門新聞

嫌疑人用武器威脅14歲女孩，強迫她進入洗手間實施性侵犯。（LAPD）

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

2022-10-12 15:25
美元人民幣匯率從年初的1:6.3，截至10月11日，已上漲到1:7.17。(Unsplash.com)

美元兌換人民幣匯率一路大漲 這類華人損失最大

2022-10-13 13:51
好市多吸引眾多亞裔顧客，但近來傳出扒手出沒頻繁。（路透）

好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害

2022-10-07 02:20
一家人到達美墨邊境墻。（視頻截圖）

華男全家偷渡 繞南美入美國 視頻全記錄

2022-10-08 02:20
阿茲海默症應盡早治療。（unsplash.com）

阿茲海默症的三種前兆 65歲以上美國人有九分之一患者

2022-10-10 16:58
王女士收到的警方報案紀錄表。（王女士提供）

僅管壯漢在旁 首次來洛的華女一下車就被持槍打劫

2022-10-13 19:58

超人氣

更多 >
普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重
「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？
投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫

投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫
20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂

20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂
習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見

習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見