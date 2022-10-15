我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂調查委員會通過傳喚 消息人士：川普考慮出席

加速統一 金融時報：習將在20大警告美勿干涉台灣問題

缺前輪的自行車放庭院 華人順手牽羊 監控全錄

記者王若然／蒙特利公園市報導
視頻記錄下了這名男子的偷盜過程。（圖：王女士提供）
視頻記錄下了這名男子的偷盜過程。（圖：王女士提供）

在美國，汽車常常是盜賊犯案的對象，盜賊常常砸車窗偷車內物品或卸走車輪胎、催化轉換器來變賣為錢。隨著治安每況愈下，近日連自行車都成為被偷的對象；民眾放在住家外面的自行車，一不留神就被偷走。住在華人聚居的洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park）的王女士，近日放在院子裡的自行車就不翼而飛，一查看監控，發現盜賊是一名華人，對方趁著夜黑風高，將自行車偷走。

視頻來源：王女士／記者王若然後製

蒙市居民王女士介紹說，事情發生在9月29日，她發現平日放在院子裡的自行車不見了。她平時都會把自行車靠放在院子裡，從沒想過會有人偷，結果一查監控，竟發現有人趁半夜潛入自己院子作案。

根據王女士提供的監控，當天凌晨約5時，一名男子行走在路上，走到王女士家大門時停了下來。這名男子上身穿黑色短袖，下身穿淺色短褲，身材中等，王女士認為該名男子就是華人，說他打扮得很乾淨，完全不像不法分子。這名男子在王女士家門口左右張望兩下，通過大門的縫隙，躋身進入院子，直接走向院子中央停放的自行車。

只見這名男子躡手躡腳地靠近自行車，在確定周圍沒人後，迅速將自行車抬起扛走。在從大門出去時，他扛起自行車，很小心的不發出一點聲音，就這樣，他快步的消失在監控畫面中。

王女士查看監控後非常氣憤，她想要曝光這名盜賊讓附近華人小心。另王女士哭笑不得的是，盜賊偷走的是一個殘缺的自行車。她說，當天汽車駛入院子時，剛好不小心壓到自行車輪子，她就卸下前輪想第二天修一修。因此自行車被盜時，是沒有前輪的。她想不通，為何這樣殘破的自行車都有人偷。

不過王女士又說，小偷似乎也很「識貨」，這輛運動型的自行車售價800多元，加稅近千元，因此她還是很心疼。不單因為價錢，她說，每天晚上喜歡騎著這輛小自行車在社區轉幾圈，鍛鍊身體，現在心愛的小自行車竟然被偷了，讓她很難過。王女士在蒙市居住快十年，第一次遇到這樣的盜竊事，讓她感慨如今治安越來越差。

除了蒙市，近來聖蓋博谷多個城市都有華人反應自行車失竊。例如本報之前報導過一位王阿姨丟過三次自行車。其中一輛價值3000元。還有一輛失竊後一周被找回，回來後不到一天又被偷走。以治安狀況良好著稱的爾灣市（Irvine），近日有華人留學生家的車庫被撬開，裡面價值2000多的自行車，以及價值1萬多元的Toyota 4runner SUV車被盜走。

但有很多民眾反映，即使自行車被盜也不會報警，因為按照現行法律，偷盜超過950元的案子，即使抓住盜賊檢察官也不予起訴。

王女士把自行車前輪卸下，本想拿去修理，結果當晚自行車就被偷。（圖：王女士提供）
王女士把自行車前輪卸下，本想拿去修理，結果當晚自行車就被偷。（圖：王女士提供）

華人 汽車 聖蓋博

上一則

洛杉磯山區與濱海地區 周末防豪雨

下一則

拜登訪橙縣 3千人抗議通膨 民主黨候選人好尷尬

延伸閱讀

蒙市書記官候選人Maychelle Yee 維護選民權利

蒙市書記官候選人Maychelle Yee 維護選民權利
洛縣華人偷華人 院內「高價」自行車竟被直接搬走 監控全錄

洛縣華人偷華人 院內「高價」自行車竟被直接搬走 監控全錄
女朋友的自行車

女朋友的自行車
蒙市書記官陳亮文 改選財務長

蒙市書記官陳亮文 改選財務長
紅燈禁止車輛右轉 華府議會推「安全路口法案」

紅燈禁止車輛右轉 華府議會推「安全路口法案」
疫情影響 芝街頭Divvy單車難求

疫情影響 芝街頭Divvy單車難求

熱門新聞

好市多吸引眾多亞裔顧客，但近來傳出扒手出沒頻繁。（路透）

好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害

2022-10-07 02:20
一家人到達美墨邊境墻。（視頻截圖）

華男全家偷渡 繞南美入美國 視頻全記錄

2022-10-08 02:20
嫌疑人用武器威脅14歲女孩，強迫她進入洗手間實施性侵犯。（LAPD）

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

2022-10-12 15:25
美元人民幣匯率從年初的1:6.3，截至10月11日，已上漲到1:7.17。(Unsplash.com)

美元兌換人民幣匯率一路大漲 這類華人損失最大

2022-10-13 13:51
阿茲海默症應盡早治療。（unsplash.com）

阿茲海默症的三種前兆 65歲以上美國人有九分之一患者

2022-10-10 16:58
王女士收到的警方報案紀錄表。（王女士提供）

僅管壯漢在旁 首次來洛的華女一下車就被持槍打劫

2022-10-13 19:58

超人氣

更多 >
紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬
習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？

習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？
學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小
WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見
颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起

颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起