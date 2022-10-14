美國華人政治聯盟 為34名候選人背書 華裔占逾六成

美國華人政治聯盟為城市議員和學區教委參選人背書。（記者丁曙／製表）

11月8日期中選舉將臨，美國華人 政治聯盟10月13日（星期四）召開新聞發布會，為競選聯邦、加州 及地方公職的34位候選人背書，其中華裔超過六成，藉此鼓勵華人融入主流參政，發表有利於提升社會治安、促進經濟發展、維護華人權益的政見；另一方面帶動華人選民踴躍投票，票投理念相同的候選人，履行公民權利和義務，實現安居樂業的理想。

美國華人政治聯盟主席盧春雨表示，11月選舉將臨，從聯邦到地方競選公職十分踴躍。聯盟理事會約談了多位參選人，了解他們的政見主張，經過討論和投票，甄選出34人背書名單，競選職位涵括聯邦、加州、洛縣、地方政府和學區等各級公職選舉，參選人來自各族裔，無分黨派。他們當中既有從政數十年的政壇老將，也有初試啼聲的參政新人，他們的理念和政見，對社區的貢獻和服務，得到大多數人的認同。未來聯盟將動員華人和各族裔選民，投票支持他們連任或當選。

得到美國華人政治聯盟背書的34位候選人，在聯邦層面有國會議員，在加州層面有州主計長和議會參眾議員 ，在縣級層面有高等法院法官，在地方層級有城市議員和學區教委。

他們中的大多數人出席了當天的新聞會，每位簡要介紹了個人背景和政見主張，特別是對當前治安敗壞、犯罪飆漲的現象深惡痛絕，矢志強化治安、嚴打犯罪，還給民眾安居樂業的生活環境。

華裔市議員候選人吳程遠、黃幼平、王愛琳、吳震、高卿、吳紹榮、黃泰平等，市財務長候選人陳亮文，教委參選人吳孟蓁、陳志耀、趙宏等，從正面闡述了自己規劃的改革藍圖，改善治安、發展經濟、改善基礎設施、增加決策透明度、提升教育品質、管控預算赤字等，重點各有不同，但從實際出發，因地制宜。

競選洛杉磯高院法官的候選人多數到會，她們很了解華人社區不滿當前治安惡化，和賈斯康輕縱犯罪的司法改革，表達了自己犯法必究、嚴打擊犯罪的主張。

加州49區眾議員方樹強（Mike Fong）到會發表了競選連任、更好服務選民的主張。國會37區眾議員非洲裔候選人Jan Perry，介紹了從政30年從洛杉磯市議員到經濟和勞力發展部總經理的經歷。

部分獲得背書競選的聯邦和加州層面的公職候選人，趙美心、金映玉、馬世雲、陳仁宜等人因故不克出席，但致函感謝聯盟支持。國會45區眾議員參選人陳介飛（Jay Chen）派代表到會，介紹他的政見主張。

聖蓋博市市長丁言愉、美國華人政治聯盟名譽主席葉安利、史振發、莊春惠等人出席了發布會。