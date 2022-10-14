華女初訪洛 一下車即遇悍匪持槍奪包
洛杉磯本是全球熱門旅遊城市，如今治安惡化，都要成為旅行者的「打劫城市」。近年，經常有初來乍到洛杉磯的遊客被打劫的事件發生。讓他們原本開心的度假之旅變成惡夢之旅。近日，有位從英國來旅遊的華裔女大學生王小姐講述了在洛市中心被打劫的經過；她當時下車剛走一分鐘就遇到打劫，當時歹徒拿槍指著她，她都被嚇傻了。
王小姐為在英國留學的女大學生，她8月27日來到洛杉磯遊覽，早就聽說洛杉磯匯集了全球各地的美食，她與另一位洛杉磯本地男性友人，10月11日晚相約去洛杉磯市中心吃飯。王小姐說，那裡有一家很有名的中東餐廳，想去「打卡」。
因為王小姐是遊客，男性友人則是本地學生，也沒車，兩人決定乘坐Uber去。下午約6時30分，兩人坐的Uber開到了餐廳附近，但因洛市中心多是單向道，Uber司機告訴兩人需要繞一大圈才可以開到餐廳門口。兩人於是決定下車步行過去。
王小姐說，當時天色昏暗，她那位朋友看著手機地圖告訴她，應該走一分鐘就可以到達。當時他們所處位置是813 E 4th Pl。然而因為朋友的導航錯了，兩人實際向著與餐廳位置相反方向走去。結果剛走了約一分鐘，可怕的事情就發生了。
王小姐講述，「當時我朋友走在前面，他是男生，很壯實，身高有186公分。我在後面跟著他走。突然感覺身後有動靜，就回頭看了一眼。看到一個人在後面三、四米處跟著我們，我當時看他表情不友善，且走得很快，我就快步向前追上我朋友，我說後面好像有個人。然後我朋友回頭一看，那個歹徒就跑過來離我們只有兩米左右，並把上衣一撩，展示他的槍！」
歹徒吼道，「Give me your Handbag！」（把你的手提包給我！）
王小姐說，原本想檢查一下包裡有沒有重要證件再給劫匪，但是她朋友一直在搶她的包，並說，「你快給他，他有槍！」。她說，當時被嚇懵，沒注意到搶匪拿槍指著她朋友。
然後劫匪很生氣地直接過來抓她的包包，說，「Give me your wallet！」（把你的錢包給我！）
王小姐下意識地往後退幾步，她還是想檢查一下包包再交出去，但是在那種危急關頭，她竟一時說不出話來；最後，還是將包包交給了歹徒。歹徒得手之後迅速跑掉。兩人被嚇得不輕，趕緊又叫了Uber離開。
心情稍稍平復後，王女士回想劫匪模樣。她說，那人是墨西哥裔，身高168公分左右，身材瘦削，穿了一身黑。當時他好像頭戴鴨舌帽，和有帽子的衛衣（長袖版的T恤），上半身黑色的衛衣有很大的Logo印花。穿著純黑褲子，槍就藏在褲子裡。
目前王小姐已經報案。被搶的是價格不菲的巴黎世家的一個包包，裡面有她和朋友的錢包。被搶後，王小姐第一時間掛失所有銀行卡。不過最令她頭痛的是她的中國護照。她在英國的居留證11月底就要過期，因此要趕在這之前回去。但是現在護照丟了，在洛杉磯補辦據說要一個月時間。
王小姐表示，希望有好心人如果撿到她的護照，可以還給她，她將有償報答對方。她的護照上有三個英國簽證，一個美國簽證，一個加拿大簽證。
雖然被搶後王小姐第一時間掛失多張銀行卡，但沒能避免被歹徒盜刷幾筆。她說，從她信用卡消費紀錄來看，歹徒去買了麥當勞花了22.83元，又去Chevron加油，花了200元，後面又叫了幾單外賣，花費幾十元不等。
這是王小姐第一次來洛杉磯旅遊，沒想到就發生這樣糟心的事。今年6月底她去過一次紐約，沒有發生什麼事。她說，「初來乍到不熟悉。」現在可算是見識到洛杉磯的治安，就像網友說的，再有錢出門逛，也要穿得像破爛。
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