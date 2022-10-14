加州城市財務 聖蓋博風險第三高

加州財務風險最高城市年度名單出爐，南加多個城市上榜，不乏好些華人聚集城市。(iStockimage)

加州 審計辦公室近日公佈了加州財務風險最高的城市年度名單，洛杉磯 縣多個城市上榜，其中不乏聖蓋博 谷許多華人聚集城市。

榜單依照財務風險從高到低排名，排名越前面代表財務風險越高。洛杉磯縣康普頓（Compton）連續第五年位居榜首，財務風險最高。 聖蓋博市（San Gabriel ）也仍處於嚴重的財務困境中，排名從2019-20財年的第二位變成2020-21財年的第三位，代表前面還有兩個城市表現比其更差。此外，排名較前的蒙地貝婁市（Montebello），則從第七位變成第五位，意味著在加州各城市當中，其財務風險愈來愈高。

這三個城市都被歸入高風險類別，該類別的城市通常存在「潛在的浪費、欺詐、濫用或管理不善的高風險城市，或者存在與其經濟、效率或有效性相關的重大挑戰」。

風險名單上的另一個常客托倫斯市（Torrance）從第四名降至第六名，並從高風險類別移至中等風險區域，顯示出輕微的改善。麗浪多灘市（ Redondo Beach ）的財務狀況從榜單上的第33位升至第12位。此外，西柯汶那市（West Covina）和洛杉磯也位列財務風險最高前20名的城市。

加州審計辦公室根據儲備金、債務負擔、流動性、收入趨勢、養老基金和債務，以及離職後福利基金和債務等多項因素，計算了482個城市的財務風險評分。不過，該排名並不能反映城市目前的財務狀況，而是基於對上一財年經審計財務報表的分析，也就是說，今年的報告對應的是2020-21財年的財務報表。

根據該報告，進入前20名的洛杉磯縣城市，有一個共同問題就是「養老金義務」。這些城市都在該類別中獲得「高風險」排名，唯一例外是洛杉磯，它獲得了「中等風險」排名。這些城市的基金準備金和離職後福利基金，都在這些類別中被列為「高風險」或「中等風險」。

不過，這個排名遭到聖蓋博市的質疑。聖蓋博市一位發言人表示，今年的排名並不能準確反映該市目前的財務狀況，自2015年6月30日以來，該市首次達到950萬元的準備金額，超過17%的準備金目標，此外，該市的債務負擔和收入趨勢均獲得「低風險」排名。