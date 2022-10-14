我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

加州城市財務 聖蓋博風險第三高

記者朱敏梓／洛杉磯報導
加州財務風險最高城市年度名單出爐，南加多個城市上榜，不乏好些華人聚集城市。(iStockimage)
加州財務風險最高城市年度名單出爐，南加多個城市上榜，不乏好些華人聚集城市。(iStockimage)

加州審計辦公室近日公佈了加州財務風險最高的城市年度名單，洛杉磯縣多個城市上榜，其中不乏聖蓋博谷許多華人聚集城市。

榜單依照財務風險從高到低排名，排名越前面代表財務風險越高。洛杉磯縣康普頓（Compton）連續第五年位居榜首，財務風險最高。 聖蓋博市（San Gabriel ）也仍處於嚴重的財務困境中，排名從2019-20財年的第二位變成2020-21財年的第三位，代表前面還有兩個城市表現比其更差。此外，排名較前的蒙地貝婁市（Montebello），則從第七位變成第五位，意味著在加州各城市當中，其財務風險愈來愈高。

這三個城市都被歸入高風險類別，該類別的城市通常存在「潛在的浪費、欺詐、濫用或管理不善的高風險城市，或者存在與其經濟、效率或有效性相關的重大挑戰」。

風險名單上的另一個常客托倫斯市（Torrance）從第四名降至第六名，並從高風險類別移至中等風險區域，顯示出輕微的改善。麗浪多灘市（ Redondo Beach ）的財務狀況從榜單上的第33位升至第12位。此外，西柯汶那市（West Covina）和洛杉磯也位列財務風險最高前20名的城市。

加州審計辦公室根據儲備金、債務負擔、流動性、收入趨勢、養老基金和債務，以及離職後福利基金和債務等多項因素，計算了482個城市的財務風險評分。不過，該排名並不能反映城市目前的財務狀況，而是基於對上一財年經審計財務報表的分析，也就是說，今年的報告對應的是2020-21財年的財務報表。

根據該報告，進入前20名的洛杉磯縣城市，有一個共同問題就是「養老金義務」。這些城市都在該類別中獲得「高風險」排名，唯一例外是洛杉磯，它獲得了「中等風險」排名。這些城市的基金準備金和離職後福利基金，都在這些類別中被列為「高風險」或「中等風險」。

不過，這個排名遭到聖蓋博市的質疑。聖蓋博市一位發言人表示，今年的排名並不能準確反映該市目前的財務狀況，自2015年6月30日以來，該市首次達到950萬元的準備金額，超過17%的準備金目標，此外，該市的債務負擔和收入趨勢均獲得「低風險」排名。

儘管如此，它的分數卻因該市過高的養老金義務而受到嚴重影響。根據州審計報告，聖蓋博市在2020-21財年的養老金淨負債為7569萬7699元。該市的普通基金（非限制性基金）餘額為負57萬7433元，其「高風險」流動性排名也導致其排名不佳。

南加高財務風險城市 製表：記者朱敏梓
南加高財務風險城市 製表：記者朱敏梓

聖蓋博 洛杉磯 加州

上一則

美國華人政治聯盟 為34名候選人背書 華裔占逾六成

下一則

華女初訪洛 一下車即遇悍匪持槍奪包

延伸閱讀

加州改善殘障通道法通過 華裔眾議員李天明獲肯定

加州改善殘障通道法通過 華裔眾議員李天明獲肯定
女性用品價更高 加州新法禁商家賺粉紅稅 停止性別歧視

女性用品價更高 加州新法禁商家賺粉紅稅 停止性別歧視
老是忘記拔…加州女連戴23片隱形眼鏡 取出「全變綠色」

老是忘記拔…加州女連戴23片隱形眼鏡 取出「全變綠色」
馬丁尼茲辭議員 紐森：正確 州檢長要查洛選區重畫過程

馬丁尼茲辭議員 紐森：正確 州檢長要查洛選區重畫過程
洛縣公投授權政委 可罷免警長案

洛縣公投授權政委 可罷免警長案
洛縣縣屬地 公投大麻生意徵稅

洛縣縣屬地 公投大麻生意徵稅

熱門新聞

好市多吸引眾多亞裔顧客，但近來傳出扒手出沒頻繁。（路透）

好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害

2022-10-07 02:20
一家人到達美墨邊境墻。（視頻截圖）

華男全家偷渡 繞南美入美國 視頻全記錄

2022-10-08 02:20
嫌疑人用武器威脅14歲女孩，強迫她進入洗手間實施性侵犯。（LAPD）

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

2022-10-12 15:25
Target百貨，暨6月的庫存過剩壓力大甩賣後，在10月6日再度宣布大促銷活動，號稱黑五提前開跑。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱Target黑五已開跑 大家都在搶這些

2022-10-06 22:04
阿茲海默症應盡早治療。（unsplash.com）

阿茲海默症的三種前兆 65歲以上美國人有九分之一患者

2022-10-10 16:58
洛市議會議長馬丁尼茲(圖)在內的三名西裔洛市議會成員，日前發表種族主義言論的音頻日前遭洩漏。美聯社

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

2022-10-10 17:05

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元
20大即將登場 北京驚現反習布條：不要領袖要選票

20大即將登場 北京驚現反習布條：不要領袖要選票