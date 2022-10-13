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馬丁尼茲辭議員 紐森：正確 州檢長要查洛選區重畫過程

記者楊青／綜合報導
洛杉磯首位西語裔女市議長馬丁尼茲中（中）10日發表道歉聲明後宣布辭去市議長職務。但風波並未歇止。圖為馬丁尼茲今年4月舉行記者會。(美聯社)
洛杉磯首位西語裔女市議長馬丁尼茲中（中）10日發表道歉聲明後宣布辭去市議長職務。但風波並未歇止。圖為馬丁尼茲今年4月舉行記者會。(美聯社)

種族歧視評論錄音曝光而沉默三天的洛杉磯市議會前議長馬丁尼茲（Nury Martinez），12日下午宣布辭去洛杉磯市議員職位，徹底退出洛杉磯市議會。加州州長紐森當天下午在聲明中表示，「這是正確舉動」。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）12日早些時候則表示，他的辦公室將對洛杉磯去年秋天的選區重畫過程展開調查。

這也是馬丁尼茲本周一宣布辭去洛市議會議長後的進一步辭職行動。馬丁尼茲當天在其冗長的辭職信中寫道，「我懷著一顆破碎的心辭去第6區議會席位，這是我長大的社區和我的家」。

馬丁尼茲在致選民的一封信中說，「我希望你保持參與，並繼續為你在城市資源中獲得公平份額而戰」， 「很難說再見，但請知道我曾經為你而戰。」她表示，「對於這座城市所有拉丁裔小女孩，我希望我已經激發了你們的夢想」，她最後說，將花時間反思自己，並希望大家給她空間和隱私。

紐森隨後發表聲明表示，「這是正確的舉動」，歧視性評論在加州和加州的政治環境中沒有地位，民選官員必須以身作則，以更好的行為來踐行和保護大家每天奮鬥的價值觀。

本周爆出的種族歧視評論除馬丁尼茲外，還波及擁有華裔血統的市議員梁家訓 (Kevin de León) 和薩迪洛 (Gil Cedillo) ，以及洛杉磯勞工聯合會主席埃雷拉（Ron Hererra）。

加州檢察長邦塔在12日的新聞發布會上表示，迫切需要對此事進行調查，揭露真相，以幫助洛杉磯人民恢復對重新畫分選區過程的信心。

邦塔表示，檢察長辦公室正在收集事實，當調查全面、徹底、全面和完整時，將公布可能存在的民事或刑事責任。他對馬丁尼茲等人在去年秋天洛杉磯選區重畫中的種族歧視言論表示譴責，「他們令人反感，他們給許多社區帶來了深深的痛苦和傷害」。

四人的言論音頻本周曝光。馬丁尼茲在錄音中稱白人市議員博寧（Mike bonin）領養的黑人兒童為「changuito（小猴子）」，並稱瓦哈卡移民（Oaxacan immigrants）「又矮又黑又醜」。言論曝光後，馬丁尼茲在三天内先後被迫辭去市議會議長和市議員職務；洛杉磯縣勞工聯合會主席埃雷拉也被迫辭職。連日來，洛杉磯到處都是要求四人徹底辭職，和洛杉磯政府結構改革的呼聲。但截至發稿，梁家訓和薩迪洛沒有進一步動作。

而尋求在今年11月8日的選舉中保住席位的邦塔，其調查行動也引人矚目。邦塔目前正面臨共和黨人、前美國助理司法部長Nathan Hochman的強大挑戰。

本周爆發的醜聞，其實只是洛市議會近年系列醜聞的最新狀況。去年，洛市議員Mark Ridley-Thomas因受賄和共謀指控被起訴和停職。在此之前，市議員惠薩(Jose Huizar)被控敲詐勒索中資企業、賄賂和欺詐，並在離任前六個月被停職。市議員Mitchell Englander則因 涉嫌策劃阻撓聯邦調查於2018年辭職。

被馬丁尼茲等人稱為「又矮又黑」的洛杉磯民眾，連日來持續在洛杉磯市議會前舉行集會抗...
被馬丁尼茲等人稱為「又矮又黑」的洛杉磯民眾，連日來持續在洛杉磯市議會前舉行集會抗議，高呼「I am short， I am brown ，I am beautiful」，抗議洛杉磯市議員們的種族歧視言論。（圖：李若提供）

洛杉磯 種族歧視 加州

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