安大略命案 死者是華婦 凶嫌男友手段殘忍 被控謀殺罪

發生命案的華人住家。（記者楊青／攝影）

聖伯納汀諾縣法醫辦公室12日證實，今年9月28日安大略市（City of Ontario）華人 家庭命案被利刀砍死的女子為華人，40歲。安大略警局表示，目前50歲的華裔凶嫌Allen Kao仍被拘押，將在下周出庭應訊。Allen Kao目前被控謀殺罪。

法醫表示，40歲的女受害人上身遭受多處刀傷，失血過多死亡。安大略負責本案的警探表示，該起悲劇令人震驚，凶嫌殺人手段殘忍，場面血腥，受害人家屬至今沉浸在非常的震驚和悲痛之中，警方和檢方也因此考慮暫緩公布受害人的全名。不過警探表示，案發前受害人和凶嫌雖然同住一屋，但兩人並非法定夫妻，而是男女朋友關係。

安大略9月28日下午1時22分左右驚爆華人命案，安大略警方在接到鄰居911舉報，趕到當地Humboldt街900號街區的一棟民房時，Allen Kao持刀坐在房前的一輛汽車 中，他向警方表示自己可能殺了人。但隨後，他將自己反鎖在汽車中，與警方以及稍後趕到現場的霹靂小組對峙數小時，一度試圖自殺，未遂，三小時後警方用橡皮子彈將其制伏，順利逮捕。Allen Kao目前以謀殺罪關押西谷看守所（West Valley Detention Center）。

由於命案發生在一處華人出租房屋，出租屋居住多戶華人，加上平常與社區和鄰居很少互動，所以儘管周邊很多鄰居目睹了慘案發生的整個過程，但幾乎沒有鄰居確切知道慘案的原因。對該社區最為熟悉的西裔鄰居表示，據她瞭解，案發前該戶人家19歲的女兒給一名年輕華人男子打電話，説是家中發生爭吵，希望他回家幫忙解決，但年輕男子28日回到家中，不知何因與Allen Kao發生激烈爭吵，兩人一度在汽車中扭打，Kao一度將刀架在年輕華人男子脖子上，在現場鄰居極力勸阻後，Kao放開了年輕華人，但回到家中將一名華人女子砍死。

而另有鄰居的說法是，案發前與Kao發生激烈爭吵和打鬥的不是華人女子的兒子，而是她的弟弟，打電話求援的是受害人的女兒，即外甥女看到母親和母親男友情況不對，向舅舅求救。

據知情人士透露，Allen Kao來自香港或新加坡 ，平常國語表達時經常穿插粵語和英語；受害人平常都使用較為標準的國語。

目前本案仍在繼續調查當中。安大略市警察局呼籲知情民眾提供線索，知情者可聯絡警探Ryan Ronveaux，909-395-1748，或警局800-78-CRIME，www.wetip.com。