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從香港轉機回中國 小心滯留

本報記者／洛杉磯報導
香港轉機也有滯留風險，有旅客因為未達到中國核酸檢測CT值標準，而不斷檢測滯留香港，還有人從陸路進入內地抽籤抽不到而滯留。 （檔案圖）
香港轉機也有滯留風險，有旅客因為未達到中國核酸檢測CT值標準，而不斷檢測滯留香港，還有人從陸路進入內地抽籤抽不到而滯留。 （檔案圖）

之前中國政府開放香港轉機，且票價更有競爭力，讓不少想回中國的海外華人趨之若鶩。但是有旅客因為未達到中國核酸檢測CT值標準，因不斷檢測滯留香港；還有人從陸路進入內地抽籤抽不到而滯留，平白增加旅館開銷。

香港在9月26日執行新的入境隔離政策，海外華人需要在落地後自行找酒店停留三晚，並按照要求做核酸檢測，待健康碼轉藍後才可前往內地。核酸檢測CT值是按照中國政府對海外旅客的標準來檢測，如果沒有達到40，就無法定義為陰性，一些海外旅客因為無法達標，只能滯留不斷檢測，直到達標為止。

另外，陸路進入中國內地目前可能性很低，當地是深圳灣過關需搖號，珠海金巴需訂票的兩種方式經陸路口岸返回內地。深圳驛站名額需要在酒店隔離期間，通過「健康驛站房間網上預約系統」，預約好通關名額，並準備好核酸檢測陰性報告。金巴車票可微信關注「港珠澳大橋穿梭巴士」公眾號，每周二晚上8時開放預約下一周的車票。

深圳口岸因為隨著海外華人從香港轉機人數增加後，因口岸過關名額沒有明顯增加，導致僧多粥少，中籤機率和中彩券一樣。深圳口岸人文關懷目前只向有直系親屬重病或赴內地考試、開庭人員開放。大多人是4000-5000人參加抽籤抽1800個名額。這雖比起之前10：1的中籤率提高不少，運氣很好第二天就能走，但是運氣不好滯留十天半個月的不在少數，有些旅客因為無法負擔香港酒店費用，只能轉向膠囊旅館。

有華人近日從美國到香港轉機去深圳，在香港一個月了回不去深圳，就是因為每天抽籤抽不到。最早是每天2000名額，據說現在只有1000，抽中了才能回。不過幸好他在香港有房子可住，不然光酒店要吐血了。

機票業者包先生表示，其實現在取消4+3的酒店隔離，情況要好多了，起碼不用找黃牛訂隔離酒店。建議非必要，不要走陸路過關，事先買到香港到內地的機票，然後才能買飛到香港的機票。如果要走陸路，也要先訂好大巴票或深圳驛站名額後再出發赴港。避免因為等待滯留香港而增加旅行成本。

他說，從香港飛內地要注意赴內地航班強制要求，起飛前五至八小時持藍碼在機場進行核酸檢測，一般檢測會在三小時內出結果，旅客最早可於出行前一周預約檢測時段。而旅客通常是在第三天早上9點才能獲得藍碼，因此建議旅客抵港後選擇第三天下午2點以後的航班赴內地。通常內地的航空公司在香港都會在下午起飛，而香港的航空公司在早上起飛居多，因此選擇內地航空公司飛內地，能少在香港住一晚，可減少一晚的酒店開銷。

香港 檢測 華人

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