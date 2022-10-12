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1隻20至40元不等 匯率影響 今年在美吃大閘蟹很划算

記者朱敏梓、王若然陳開／洛杉磯報導
羅先生通過華人賣家購買了28隻大閘蟹，平均下來一隻25元。（羅先生提供）
羅先生通過華人賣家購買了28隻大閘蟹，平均下來一隻25元。（羅先生提供）

又到了一年一度吃大閘蟹的時間，農曆9月雌蟹殼凸黃滿，肉質細嫩。10月雄蟹膏脂厚膩，肉豐味美，最是食蟹佳期。在美國的華人為了一品家鄉味，興起了海淘團購大閘蟹的風潮。

影音來源：世說新聞製作小組

微信等社交平台上，有不少兜售中國大閘蟹的微商。這些代購從中國進貨，運到美國時大閘蟹還是鮮活的。價格一隻20至40元不等。以一位華人賣家為例，這位賣家表示，自己的大閘蟹都是一手貨源，直接從陽澄湖發貨，空運加上清關總時長為48小時，一切順利的情況下三天就可以提貨，至於價格，一對蟹包括一隻3.5兩的母蟹和一隻4兩公蟹價格為60元。

大閘蟹在美國華人圈非常受歡迎，家住洛杉磯的羅先生為了在最好的時節品嘗到美味大閘蟹，通過多種渠道，終於通過社交媒體聯絡到一個賣大閘蟹的華人。3.5兩的全母蟹單賣30元一隻，如果買的多，價格還有優惠。羅先生買了28隻，平均下來是25元一隻。不過，並不是每一次購買都一帆風順，許多華人都表示踩過坑。

羅先生表示，去年買來的大閘蟹就死了好幾隻，賣家轉身就賴帳不理。還有華人表示，自己預定的大閘蟹，心心念念的期待了一個月，卻被賣家告知因為死蟹太多，或是被海關查獲，最終沒有吃到。

從價格來看，受到匯率的影響和波動，今年在美國吃大閘蟹與中國國內差價其實不大。以陽澄湖大閘蟹淘寶官方旗艦店為例，全母3.5兩的螃蟹6隻價格是1458元人民幣，折合成美金約是33元一隻，加上受到匯率波動影響，今年在美國吃大閘蟹很划算。

每個人對大閘蟹的喜好不同，有人偏愛金黃流油的蟹黃，有人偏愛飽滿鮮甜的蟹膏。總體而言，吃蟹吃的就是一個「鮮」字。而大閘蟹最常見的，也是最能保留鮮味的方法，就是清蒸。烹飪大閘蟹的方式十分簡單，準備好鮮活的大閘蟹，用刷子將大閘蟹刷洗乾淨，捆綁螃蟹的繩子可以拆也可以不拆，鍋中放入清水，生薑切成薄片放入鍋中，然後往鍋中加入一勺料酒，將清洗乾淨的大閘蟹放到蒸格上，注意將大閘蟹的腹部朝上放置，這樣能保證鮮美的蟹黃不會漏出，至於蒸多少分鐘要依據螃蟹的大小而定，通常15分鐘就足夠。

華人 匯率 微信

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