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通訊投票開始投遞 南加14亞裔參選

記者丁曙／洛杉磯報導
洛杉磯縣各地選民中心已準備迎接選民。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯縣各地選民中心已準備迎接選民。（記者丁曙／攝影）

洛杉磯縣選務局（RR/CC）已向登記選民寄出2022年期中選舉選票樣本（Sample Ballots），包括候選人、公投案及如何郵寄選票（Vote-by-mail），或本人現場投票等重要選舉信息。此次南加州地區競選聯邦和州級公職的華裔、韓裔候選人共有14人。

2022年全州大選訂11月8日（星期二）舉行，洛杉磯縣及南加選民將要表決數十個公職和議案，從州長、國會及七個全州性公投案，到學區教委會和城市議會等地方性競選。根據加州州務卿最新數據，截至9月9日，洛杉磯縣約有 560萬登記選民，每一位選民都會收到一套郵寄選票（Vote-by-mail ballots）。

洛杉磯縣選務局已寄出期中選舉樣本選票。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯縣選務局已寄出期中選舉樣本選票。（記者丁曙／攝影）

選民由於居住城市或地區不同，選票樣本上的候選人也有相同與不同之處。例如，全國性的聯邦參議員、加州政府八大首長包括州長、副州長等都是相同的。但是，以選區劃分的民意代表，包括國會眾議員和加州議會參眾議員則不同，選民只能選舉代表地方的民意代表。南加州地區競選聯邦和州級府會公職的華裔、韓裔共有14人（詳見附表）。

2022/11/8選舉聯邦及加州府會南加華韓候選人（*現任者）。（資料：加州州務...
2022/11/8選舉聯邦及加州府會南加華韓候選人（*現任者）。（資料：加州州務卿辦公廳；製表：記者丁曙）

南加各縣選務局郵寄樣本選票作業將持續到10月14日，隨後，選務局再向登記選民寄出包括地方選舉項目的資料，更多內容顯示當地的市議會、學區、水區等公職候選人，地方性公投案，以及住所附近的投票中心等。郵寄選票不需要貼郵票，但必須在11月8日之後的七天內送達，只要郵戳日期是選舉日（Election Day）或之前就有效。

此外，選務局提供18種包括中文在內的選票翻譯文本，選民可以通過返回樣本選票簿背面的語言申請表，或致電 800-815-2666申請自己的首選語言的選舉資料，中文／Chinese電話800-339-2857 。選民登記投票的最後一天是10月24日。

洛杉磯縣選務局辦公室表示，從10月10日（本周一）開始，選民可以將選票投入該選務局設置的400個選票箱中的任何一個。從10月29日開始，選民還可以將選票帶到該縣任何一個選民中心（Voters Centers）現場投票。從10月29日到11月7日，選民中心開放時間上午10時至下午7時 ; 選舉日當天，開放時間上午7時至下午8時。

洛杉磯縣選務局位於12400 Imperial Highway，Norwalk，允許選民在該局日常工作時間內去總部選民中心提前投票。更多相關信息包括選票箱和投票中心位置等，可訪問lavote.gov。

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