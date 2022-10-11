詐騙橫行！地產經紀成最大狩獵目標

華人房產經紀的通話記錄裡已被詐騙電話和短信佔滿。（受訪者提供）

近年來，針對電話騙術層出不窮，讓很多人即使一眼就能識破騙術，但仍可謂不勝其煩。而在這些騙子的目標客戶之中，聯繫方式公開的房地產經紀，更是成了電信詐騙集團 的「重點對象」。

活躍在華人區的資深地產經紀袁立功表示，自己每天都會面對大量詐騙電話和短信的轟炸，通話記錄都被這些詐騙電話佔滿。除了電話外，更讓他頭痛的是那些假裝買房的「冒牌買家」，這類詐騙短信根本無法被過濾。騙子們通常會以一些日常對話開啟聊天，而恰恰地產經紀每天就需要面對各類真實的陌生客戶的諮詢，幾句話內根本無法分辨這些「客戶」身份的真假。

房地產經紀的電話公開，成了電信詐騙集團的對象。(Unsplash網頁)

袁立功說，由於最近詐騙情況嚴重，公司已要求所有經紀在花時間找房子之前，需與對方確認身分證件及資金證明，並邀請客戶見面詳談。但即便如此，由於很多騙子會偽造身份證件和資金證明，一時半會根本不可能做到明辨真假。

另外，在與這些騙子的對話過程中，房產經紀不僅要神經緊繃提防被騙，還不得不忍受這些騙子的「霸凌」。袁立功在向騙子提出身份或資金驗證的要求時，經常會遭到對方的言語攻擊，例如「你們公司太垃圾了」、「你能看得懂漢語嗎？」、「看不懂字面意思嗎？現在的經紀人門檻怎麼這麼低？」等等粗魯的回應。

同樣的情況也發生在橙縣地產經紀Kristen身上。她表示，對這些詐騙短信真的很無奈，最誇張的時候一天收到二十多條，而且因為這些信息的號碼不固定，很難向有關部門舉報或徹底拉黑。

Kristen表示，騙子們大都偽裝成出手闊綽的「 現金賣家」，聲稱有幾百萬現金，想要買房投資 。然而在對話中，他們還會「不經意間」透露出自己的錢是從投資平台上賺來的，試圖引起地產經紀興趣。Kristen說，「說實話，我覺得大部分房產經紀也不會被這些騙術所騙，但真的太浪費時間，因為第一時間沒法鑒別對方是否是騙子，就必須花時間去聊天，以免耽誤了真正的客戶。」

騙子在對話中透露自己的理財收益。（受訪者提供）

對於這類專門針對房產經紀的詐騙套路，加州房產經紀Luna總結了以下幾點特徵，幫助房產經紀們快速識別這些「假冒賣家」。

開門見山。「是否有好房推薦？」這句話聽起來很普通，但其實買家通常不會這麼問。美國房屋買賣的信息非常公開透明，一般買家都會根據自己的需求提前了解行情，基本不會出現一上來就讓房產經紀推薦的情況。

預算 驚人。「冒牌買家」的預算都是200萬起步，而且清一色全是現金交易。雖然這類現金充裕的買家是存在的，但往往深藏不露，不會直接表明手上有幾百萬現金。

殊途同歸。無論是以什麼樣的方式開始對話，這些「冒牌買家」都會在對話中「不經意」地透露自己的錢是來自某投資平台的盈利，旨在引誘房產經紀加入投資行列。