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錄音事件揭露洛政客的偽善

洛城新語
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西裔市議員集體種族歧視白人同僚的錄音曝光，幾乎毫不令人意外，但卻必須譴責。

據報洛市議會議長馬丁尼茲（Nury Martinez），市議員薩迪洛（Gil Cedillo）和梁家訓（Kevin de Leon）三名西裔成員，和洛縣勞工聯合會主席埃雷拉（Ron Herrera）進行的一段對話音頻日前遭洩。內容涉及對白人市議員博寧（Mike Bonin）的種族主義言論，尤其針對他領養的非裔兒子。此外也攻擊洛縣檢察長賈斯康（George Gascon），稱「他和黑人是一起的」。

在最講求「政治正確」的洛杉磯，出現如此事件，乍看之下令人驚訝，其實幾乎是一種必然。多元融合的城市中必然會有種族關係緊張的部分，因為資源總是有限，而人們畢竟習慣於以族裔來定義自己和「自己人」。可以毫不客氣地說，在洛杉磯這樣的大熔爐型的城市中能出人頭地的政客，種族牌都是玩得最熟練的：表面上自然要口口聲聲講求多元包容，儘量拉攏其他族裔的選民，而私下則要搶奪其他群體資源，捍衛自己族裔——即選戰基本盤的利益。而錄音的曝光無非是將房間裡的大象拍了特寫照片發到了網上而已。

當人們抨擊社會上的種族主義的言論或事件時，常將白人放在既得利益者的位置，又似乎故意忽略少數族裔互相之間的歧視可能更加嚴重。少數族裔的民眾在私下談論到族裔之間的問題時，通常似乎自認具有天然的政治正確，於是對其他族裔開砲毫不留情。

西語裔政客是加州政壇的重要力量，也常常都是代表所有其他少數族裔的面孔，但此次錄音也揭示西語裔族群內部對於白人、非裔的歧視。又例如疫情以來頻頻發生的針對亞裔的犯罪事件，不少施暴者也是非裔或西語裔。

而至於亞裔內部對其他少數族裔的負面看法，華裔民眾心知肚明。華文社群中對西語裔和非裔的蔑視稱呼、刻板印象處處皆是。其實亞、非、西裔在私下族人之間的談話中對其他族裔的言論，若是放上檯面每句話必將都是驚人的。

但即便如此，檯面上仍要講求政治正確。就如同錄音事件一曝光，所有公眾人物都立即強烈譴責以劃清界線一樣。這的確是一種偽善，但卻是必不可少的偽善，至少好過絲毫不加掩飾的惡。

雖然許多華人厭惡政治正確，但主要因認為其福澤其他族裔多過給華裔帶來的好處。作為亞裔的華裔民眾其實應該有感，「政治正確」在事實上對包括華人社區在內的所有少數族裔、亞文化社區，都的確形成一定程度的保護。至於最典型的例子，或許川普的支持者很難承認，當川普將新冠稱為中國病毒後，讓更多內心對華人不滿的人，更加敢於將歧視想法表達出來甚至付諸實踐。正如當他稱墨西哥裔移民是強姦犯，也曾讓不少反感墨裔移民的華人也隨聲附和一樣。

政治正確這層保護傘，雖然常常表裡不一、自我矛盾，從來不是一個完美的解法，也不能杜絕所有種族主義的個例，但至少能防止事態快速地向更糟糕的方向滑去。

種族歧視 華人 非裔

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