社區譴責：梁家訓三議員辭職

有一半華裔血統的梁家訓（左）和他的華裔表弟趙榮（右）。（本報檔案照）

洛杉磯 市議會議長馬丁尼茲（Nury Martinez），市議員薩迪洛（Gil Cedillo）和梁家訓（Kevin de Leon）三名西裔成員，與洛縣勞工聯合會主席埃雷拉（Ron Herrera），針對白人市議員的種族主義 言論事件，持續發酵。除了深陷醜聞的馬丁尼茲，10月10日（周一）宣布辭去議長一職之外，洛杉磯各級領導人也紛紛對該事件表達強烈譴責，甚至有社區領袖發言表示，這些人都應該辭去市議會的官職。

擁有一半華裔血統的市議員梁家訓，也為這些不當評論致歉。此前梁家訓承認華裔血統後，得到諸多華人支持，他還走訪華埠，誓替亞裔發聲，反對種族仇恨。然而如今卻涉不當族裔言論，實屬令人意外。他表示在這次會議的背景下發表了一些完全不恰當的評論非常抱歉，並表示已經聯繫了博寧。

馬丁尼茲為在錄音談話中對白人市議員博寧（Mike Bonin）的攻擊道歉，尤其是針對博寧領養的非裔 年幼兒子的不當族裔言論攻擊。在對話中，馬丁尼茲貶低有一個黑人養子的博寧，並批評他的兒子在馬丁路德金紀念日遊行中的行為。

馬丁尼茲稱博寧的兒子在花車上行為不端，稱「他們像白人小孩一樣撫養他」，還表示這個孩子需要被揍一頓，她可以把他帶到拐角處「打一頓」，再帶他回來。馬丁尼茲還稱博寧的兒子為「ese changuito」，西班牙語意為「那隻小猴子」。薩迪洛也發表了道歉聲明。

馬丁尼茲聲明表示，「我對我所說的話負責，沒有任何藉口，我感到很抱歉。我真誠地向我的話傷害的人道歉：向我的同事、他們的家人，特別是向博寧和他的兒子道歉。作為一個深信賦予有色人種社區權力的人，我認識到我的言論削弱了這一目標」。

洛杉磯市長候選人貝斯（Karen Bass）在推特上發布的一份聲明指出，這是駭人聽聞的反非裔種族主義，對話裡的所有人都必須承擔責任，並表示她花了一天時間與非裔和拉丁裔領袖討論如何確保該事件不會分裂洛市。

另一候選人卡魯索（Rick Caruso）也發聲明稱，整個情況表明市府從根本上被破壞和功能失調。「我譴責這些錄音中的一切，並呼籲所有人承擔責任」。

洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）對此事件發布聲明稱，「我對洛杉磯市議員之間的對話，發表的種族主義言論感到難過和失望。我與議員博寧以及非裔社區的所有成員一樣感到憤怒。反非裔行為在洛杉磯沒有立足之地」。

洛杉磯市警察局局長摩爾（ Michel Moore）則認為，他聽到的話讓他覺得心痛，並表示對於天使之城洛杉磯來說，這是黑暗的一天。

議會臨時主席、議員米奇·奧法雷爾 (Mitch O'Farrell) 表示，馬丁尼茲、薩迪洛和梁家訓都應該辭去市議會席位。

10日，洛杉磯的民權和宗教領導人也聚集在洛市南邊的伯特利浸信會，譴責捲入錄音事件的官員種族主義者，並呼籲三位市議員和埃雷拉辭職。洛杉磯城市聯盟總裁兼首席執行官邁克爾勞森（Michael Lawson）說，他沒想到會和一直與黑人社區「攜手並進」的洛市領導不和，但「現在我們有一位市議會成員，馬丁尼茲的發言好像她是川普 『讓美國再次偉大（MAGA） 的人』，這是不可接受的」。