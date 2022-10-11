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洛議員歧視語音外洩 恐違法

編譯組／綜合報導
深陷音頻洩漏事件，馬丁尼茲已於10日辭去洛市議會議長一職。（KTLA）
深陷音頻洩漏事件，馬丁尼茲已於10日辭去洛市議會議長一職。（KTLA）

洛杉磯時報報導，已於10日辭去洛市議會議長的馬丁尼茲（Nury Martinez）等人，日前在一段洩漏的音頻中發表種族主義言論的報導披露後引發爭議。

洛杉磯縣勞工聯合會（LA County Federation of Labor Office）辦公室稱，這是「嚴重的安全和隱私洩漏的一部分，涉及辦公室和會議中私人和機密對話的非法錄音」，他們誓言調查，尋求起訴。

聯合會發言人維森（Justin Wesson）10日並未回覆洛杉磯時報評論要求。而這個聯合會內部音頻外洩的消息，引發洛杉磯高層秘密錄音可能被公開的問題。

上述涉及馬丁尼茲、市議員薩迪洛（Gil Cedillo）和梁家訓（Kevin de Leon）和洛縣勞工聯合會主席埃雷拉（Ron Herrera）的音頻中，馬丁尼茲發表種族主義言論，貶低其他政客。

以上言論，是在2021年10月在聯合會辦公室舉行的會議上發表，當時正討論洛市選區重劃議題。

聯合會表示，已刪除發布於Reddit上的音頻片段，暫停發布該音頻的匿名用戶，並表示將「確保這些罪行被法律起訴」。

在代表埃雷拉發送給聯合會附屬機構的資訊中，要求有相關訊息者聯繫維森，他是前洛市議員Herb Wesson的兒子，也是馬丁尼茲幕僚長Alexis Wesson的丈夫。

在洛杉磯時報關於馬丁尼茲與其他市議員言論最初報導，聯合會抨擊該報公布洩漏音頻的決定，並未譴責談話內容，此做法導致一些勞工活躍人士的批評。

在國際AFL-CIO和加州勞工聯合會譴責種族主義言論後，埃雷拉9日晚間公開道歉。一些勞工領袖呼籲其下台。

洛杉磯 勞工 種族主義

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