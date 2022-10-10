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梁家訓言語歧視白人同僚 爭議音頻洩漏 偕洛市議長道歉

編譯組／綜合報導
具有華裔血統的梁家訓已為不當的歧視言論道歉。(取材自梁家訓網頁)
具有華裔血統的梁家訓已為不當的歧視言論道歉。(取材自梁家訓網頁)

洛杉磯時報報導，去年10月，洛市議會議長馬丁尼茲（Nury Martinez），市議員薩迪洛（Gil Cedillo）和梁家訓（Kevin de Leon）三名西裔成員，和洛縣勞工聯合會主席埃雷拉（Ron Herrera）進行的一段對話音頻日前遭洩，內容涉及對白人市議員的種族主義言論。11月8日大選在即，該音頻或可能對選舉投下變數。

對話中，馬丁尼茲對白人市議員博寧（Mike Bonin）和他領養的非裔兒子，出現在馬丁路德金恩紀念日遊行花車上時，馬丁尼茲說，這孩子是「一個附屬品」。她使用「Su negrito」一詞，被認為是貶低非裔的西語。

不久話題轉向洛縣檢察長賈斯康（George Gascon），「F---那傢伙」馬丁尼茲說，「他和黑人在一起」。

在與薩迪洛、梁家訓、埃雷拉談話中，馬丁尼茲一度將博寧描述為「小婊子」（little bitch）。

梁家訓似乎將博寧對待孩子的方式，比做馬丁尼茲手拿的LV包，稱博寧為市議會「第四名非裔成員」。

對話的過程，該市正討論每十年一次選區重畫進程，以及重新選舉西裔委員會成員，確保擁有大量西裔的選區，不會因重畫失去重要的經濟資產，如南加大和范奈斯機場等。

這篇文章9日發表後，博寧對這些言論感到「憤怒與傷心」。他於9日和丈夫阿里安（Sean Arian）呼籲馬丁尼茲、梁家訓和埃雷拉下台。

他在聲明中稱「整個錄音對話，顯示出反覆和粗俗的反非裔情緒，以及削弱洛杉磯非裔政治代表的努力」。

馬丁尼茲發表聲明表示歉意。「這次談話背景，是對選區重畫的過程表示擔憂，及對它可能對有色人種社區產生潛在負面影響的憂慮」她說。

梁家訓也稱這些評論「完全不當」，表示他「沒有達到人們對領導人的期望，我已親自聯繫這位同事」。

薩迪洛稱「不記得這次談話」，埃雷拉沒有回應評論，但代表洛縣勞工聯合會律師狄金森（Julie Gutman Dickinson）致函稱，這次談話「違反加州隱私和洛杉磯勞工聯合會財產紀錄法。」

洛杉磯時報法律顧問格拉瑟（Jeffrey Glasser）9日捍衛該報發表這些資料的權利，稱「我們不禁止或懲罰接收和發布具有新聞價值的資訊，這是美國基本原則」。

包括洛市議會議長馬丁尼茲(中)在內的三名西裔洛市議會成員，日前發表種族主義言論的...
包括洛市議會議長馬丁尼茲(中)在內的三名西裔洛市議會成員，日前發表種族主義言論的音頻日前遭洩漏。（ABC 7）
市議員博寧要求發表不當言論的議員下台。(取材自Mike Bonin臉書)
市議員博寧要求發表不當言論的議員下台。(取材自Mike Bonin臉書)

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