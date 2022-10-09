新冠亞變種BA.2.75.2 洛縣現蹤 官員籲打新疫苗加強劑

官員呼籲民眾施打新版新冠肺炎加強劑。(KTLA)

洛杉磯時報報導，Omircon亞變種BA.2.75.2在洛縣 現蹤。白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）將該變種病毒 描述為「可能會開始演變為一個麻煩的變種」。官員呼籲民眾施打新版疫苗 加強劑。

目前洛縣已檢測出三起BA.2.75.2變種病例。該變種已在亞洲和歐洲部分地區蔓延。洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）擔心，該變種可能逃脫先前的免疫保護。

若身體免疫系統不能輕易識別突變菌株，感染可能性更高。在高危群中，尤其是那些近期並未接種加強劑者，恐導致重症或死亡。

但費若認為，這是「理論上的擔憂」，因新變種病毒表現出潛在問題的特性，並不意味會取代其他變種病毒。

儘管病例和住院人數持續下降，但許多官員和專家認為，疫情恐在秋冬再次上升。雖然美國目前對BA.5佔據主導病毒數月，但其他變種病毒慢慢出現在更多病例。

洛縣9月中旬病例中，BA.5占九成，低於該月早些時候的93%，主要因BA.4.6病例從3%增加至5%。BF.7（也稱BA.5.2.1.7）病例占1.4%。

儘管這些BA.5之外的變種增長一直緩慢，然費若對民眾施打新一代加強劑興趣缺缺感到擔憂。

洛縣約700萬接種疫苗的民眾有資格接種，但至10月2日，僅35萬5000人（即5%）接種。僅10%的65歲及以上符合條件的老人接種。

費若說，65歲以上感染後面臨重症風險最大，接種率低令人擔憂。重複感染情況也仍在發生，甚至幾週內。

輝瑞執行長布爾拉（Albert Bourla）說，自己在8月中染疫，9月下旬再次染疫。他在一份聲明中說，自己遵循疾病控制和預防中心（CDC）建議，感染後等待三個月才能施打疫苗。

費若說，雖然近期被感染，可能擁有一些天然免疫力，但保護的範圍與時間都有限，加強劑疫苗仍是重要的保護方式。

愈來愈多證據也表明，康復者罹患長新冠風險增加，包括持續疲勞、呼吸問題、腦霧、味覺或嗅覺喪失等。部分病例還會出現持續性脫髮。

新版加強劑疫苗目前僅適用於12歲及以上人群，但費爾說，聯邦官員可能很快批准5至11歲者施打。