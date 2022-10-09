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紐森CARE法院制度 76%加州選民贊同

編譯組／綜合報導
解決遊民問題的CARE法院制度，普遍獲得肯定。（資料照片）
解決遊民問題的CARE法院制度，普遍獲得肯定。（資料照片）

柏克萊加大政府研究所（Institute of Governmental Studies）的民調顯示，加州州長紐森的CARE法院制度普遍獲得肯定，但是他否決的幼兒園納入義務教育法案，事實上卻獲得民主黨支持者的大力贊同，因此他的決定似乎背離民意。由洛杉磯時報贊助的民調是於9月22日至27日間舉行，8725位加州合格選民受訪，誤差值在正負2個百分點內。

紐森推動CARE法院審理制度的法源來自Senate Bill 1338，全名為Community Assistance, Recovery and Empowerment Court，職責在於將精神疾病與物質成癮又拒絕就醫的遊民強制送醫治療。這些人往往來回於監獄與醫院之間，總數可能為7000人至1萬2000人，在法院獲得強制送醫的權力後，他們就可固定接受治療。

反對的倡議團體雖然主張，新法將無家可歸視為犯罪，並違反自由意志將人強制送醫，但絕大多數的選民都認同此舉，76%的人贊同CARE法院，15%反對，9%無意見。支持者跨越政治立場，民主黨人80%同意，共和黨人69%，獨立選民74%；不論種族、收入、年齡與性別，對CARE法院的支持度都很高。

但是對於紐森否決義務教育納入幼兒園的法案，政府研究所民調負責人Mark DiCamillo就表示非常不解，因為雖然黨派之間有落差，但是民主黨支持者的肯定度達70%，紐森否決Senate Bill 70實在沒道理。

SB 70由議會民主黨人發起，計畫2024-25學年要求一年級入學者，必須念過幼兒園一年。但是紐森基於要花2億6800萬元而動用否決權，盡管他本來非常支持早期幼教。

民調發現，整體來說，57%支持幼兒園法案，33%反對。但是占加州多數的民主黨人卻有70%支持該案，58%的共和黨人反對，無黨派者贊成56%、反對33%。因此，否決SB 70有點不符常理。

紐森 民主黨 民調

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