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華人急著返中結婚 同日新冠檢測一陰一陽 被拒登機

記者邵敏／洛杉磯報導
何先生最後選擇飛香港轉機回國。（圖：受訪者提供）
何先生最後選擇飛香港轉機回國。（圖：受訪者提供）

洛杉磯一名華人最近著急回國，因為已預訂在中國舉辦婚禮，眼看婚期將至，但登機前的新冠檢測報告卻顯示一份陽性一份陰性，更讓人納悶的是，這是同一家實驗室同一天出的檢測報告，華人因此被拒絕登機。

何先生的婚禮預定10月5日在中國浙江舉辦，同時他與未婚妻約定9月上旬辦理結婚登記手續，但因為各種原因，8月底他仍滯留在洛杉磯。

根據機票業務人士顧彬彬的敘述，何先生最初訂的航班是8月29日洛杉磯直飛廈門，按照中國目前的入境防疫規定，他需要登機前48小時內完成兩次新冠檢測。 8月27日一早，何先生在洛杉磯一家指定檢測機構測出陰性，但沒想到第二天早上，他在另一家指定檢測機構竟然測出陽性。

檢測陽性意味著無法坐飛機，著急萬分的何先生趕緊在這家檢測機構，重新做了一次加急核酸檢測，結果顯示陰性，這讓他鬆了一口氣，此後他也順利地向洛杉磯中領館申請到回國綠碼。本以為有綠碼就可以順利登機，何先生沒有料到，航空公司還是拒絕他上飛機，理由是檢測機構顯示他有一張陽性報告，儘管重新檢測顯示陰性，但航空公司表示不能接受。

同一家檢測機構，一天內的PCR檢測結果一次陽性一次陰性，對此，顧彬彬表示很常見，「很多客戶都碰到類似事件，這位客人被拒登機的當天，另外還有四位華人也面臨同樣情況，檢測報告一陰一陽，他們都不能登機。」

據悉，中領館已不再強制要求赴中乘客必須在指定實驗室做檢測，只要在指定時間內提供陰性報告即可。但業內人士表示，一些航空公司仍建議使用指定實驗室，「雖說是建議，如果不去指定實驗室，某些航司就不接受檢測報告。個別航司甚至要求實驗室直接提供檢測報告給他們，只要有一次陽性結果，就不讓乘客登機，估計是因為害怕航班頻繁熔斷，所以要求非常嚴格。」

面對被拒登機的境遇，何先生著急萬分，因為趕著要在婚期前回到中國。顧彬彬當時建議還有一個方案就是轉機回國，轉機航司無需指定的檢測實驗室，客戶可以重新再做核酸檢測。

在顧彬彬的幫助下，何先生趕緊預定轉機行程，9月2日洛杉磯飛香港，當地隔離三天後轉機飛南京。起飛前，他分別在8月30日、31日重新做了兩次核酸檢測，顯示都是陰性結果，香港轉機期間數次檢測也均為陰性，之後如期順利回到國內。日前，何先生發短信表示，已與妻子登記結婚，並正在籌備期待已久的婚禮。

同一天的新冠檢測顯示一陽一陰，華人因此被拒絕登機。（圖：受訪者提供）
同一天的新冠檢測顯示一陽一陰，華人因此被拒絕登機。（圖：受訪者提供）

檢測 洛杉磯 華人

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