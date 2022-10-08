華男全家偷渡 繞南美入美國 視頻全記錄

躲避邊境執勤飛機。（視頻截圖）

近日在中國某社交媒體平台上有一則視頻引發關注，內容是一名中國男子公開發布幾個月前帶著妻子和女兒從中國出發，規畫路線經繞大半個地球，最終從美墨邊境偷渡 進入美國的過程。

在視頻開始的描述中，拍攝者寫下了一句「為了孩子的未來，也為了家庭，我下定決心，去追求嶄新的生活」。在該作者之後接連公開的幾條視頻裡，配合附加的文字描述，整個路線和大致經歷基本已能夠清晰的展現在大眾面前。

在視頻中，該男子一家三口，由中國廣州乘飛機抵達土耳其轉機並作停留，又經荷蘭轉機飛越大西洋抵達南美大陸，後繼續北上最終從墨西哥邊境進入美國，視頻發布時的定位顯示為蒙特利公園市（Monterey Park）。

隊友不同膚色 也有孩童

從視頻中不難看出，這是一條運行相當成熟，並且在「偷渡圈」中很受歡迎的路線，並且有不止一個來自中國偷渡家庭出現在視頻中。在他們到達南美洲後，鏡頭裡更是出現了很多來自其他國家，不同膚色的「隊友」也陸續加入這條蛇頭們提前規畫好的指導路線，一同行進。

從視頻中來看，在整個「趕路」人群中大部分還是身強體壯的青壯年男性，偶爾也能看到一些妻子帶著孩童出現在鏡頭裡。視頻裡出現的大部分乘車趕路時間都在夜間，同時還記錄了他們在哥倫比亞的碼頭排隊登船，經兩個半小時海上行程抵達巴拿馬的過程。在船上，偷渡者們穿著統一的救生衣，海面上風浪疊起，而運輸船體並無過多遮蔽措施。登陸巴拿馬之後，他們立刻付錢給當地負責接應的「嚮導」，之後由嚮導帶領他們沿著海岸線一直前行，並進入穿越熱帶雨林。

入墨海關 依計畫被抓

在視頻中，拍攝者還通過一些零星鏡頭剪輯了他們遇到的暴雨、公路塌方、深山老林中汽車拋錨等險狀，整個行程中不乏未知、意外、和來自各方的危險。在進入墨西哥境內後，拍攝者一家三口從南部某城市乘飛機經墨西哥城（Mexico City）轉機落地蒂華納（Tijuana），出海關時不出所料，他們「按計畫」被海關抓獲。之後被移民局 裝進鐵籠車中，送至收容所扣留一夜，據視頻作者描述「這裡居住了一晚，管吃管住待遇很好」。從視頻中可以看到，次日有一輛墨西哥政府標誌的客車將這些扣留者們送至路邊。

逃避直升機 攜女躲樹叢

在此之後的視頻中，他的配文寫道「次日凌晨5時30分，打車去往爬山點」。而此處提到的「爬山點」也正是整個「旅途」中最後一程的起點——需從此處徒步穿越美墨邊境進入美國。在視頻中，可以看到邊境上戒備森嚴，有執勤的直升機在巡邏，偷渡者們在清晨到達某處山頭的邊境牆附近，借助草叢、樹木等躲避直升機巡邏。視頻中還有一段鏡頭記錄了他帶著女兒（目測年齡預計在六至七歲左右）翻越邊境某山丘的畫面，並配文「寶貝很堅強，堅持自己爬。」

根據視頻還拍攝的內容講述，一家三人在進入美國邊境後，直接被美墨邊境移民局工作人員接走送入收容所，並且到達某處辦理難民手續。次日他們被送至位於聖地牙哥一家酒店隔離。在視頻的最後配文中作者寫道「這裡就是美國，我好像在做夢」。

視頻上平台 關注量破萬

該視頻作者共發布三至四條視頻記錄整個偷渡過程，每條視頻均有較多剪輯痕跡，很多畫面的真實性與相關性暫無從考證。但該視頻在社交媒體平台上發表之後迅速走紅，關注數量飆升破萬。評論區更是引來各種各樣的留言，其中有人表示「無法理解和認同」，但也有網友表示對作者攜家帶口冒險的決心，表示尊重和祝福。

而在次日，根據視頻發布者發布的截圖顯示，之前作者發布這一系列記錄整個偷渡過程的視頻，已經被平台因「涉嫌違法違規」刪除。作者就此向平台提交申訴，並表示「我沒有做任何違法的事情，有人惡意舉報我的作品。」