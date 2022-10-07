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歐元貶 華人遊歐買買買 塞爆行李箱

記者張宏/洛杉磯報導
隨著各國開放旅行限制，南加華人旅行社對未來旅遊市場也逐漸恢復信心。（記者張宏／攝影）
隨著各國開放旅行限制，南加華人旅行社對未來旅遊市場也逐漸恢復信心。（記者張宏／攝影）

歐元貶值，華人去歐洲旅遊的人群此起彼落，並且一路買買買行李箱塞到爆。南加華人旅行社業者也恢復信心，佈局明年歐洲亞洲等地的旅遊產品，還有旅行社大手筆買遊船開拓歐洲遊輪市場。

影音來源：記者張宏

華人孟小姐近日跟團去歐洲旅遊，一路買到行李箱都塞不下。她說，因為疫情好久沒去歐洲，加上歐元兌美元創新低，所以忍不住買了八個包和一雙鞋。不僅比洛杉磯便宜且款式這邊也沒有；她試鞋時，當地銷售員還跪地服務，購物體驗一流。不過買買買的結果是導致她行李箱塞爆，她丟掉包裝還不夠塞，最後只能又買了一個旅行箱。同團有人比她買的還多，花了3萬多元。

于女士最近在歐洲買了一個香奈兒的包，她說，這個包她以前3400元買過同款，但是後來被偷走。歐洲現在雖賣8000歐元，但是洛杉磯過萬元也買不到現貨，比較下還是歐洲更便宜，且當場退稅。不過現在歐洲名牌店門口都要排隊入場，如果購物時間不多，基本一次只能去一家店。

巴黎的LV店面現在擠滿美國客人。（讀者提供）
巴黎的LV店面現在擠滿美國客人。（讀者提供）

還有人順道做代購掙回機票錢，華人包先生日前在歐洲一路幫人去名牌店買買買，代購費10%。他說，很多人礙於疫情無法去歐洲，但歐元便宜讓很多人購物慾高漲，所以他一路幫人從巴黎、西班牙、義大利排隊拍照各種買，掙得代購費足夠來回機票錢還有找。

不僅民眾對旅遊信心恢復，隨著各國開放旅行限制，南加華人旅行社對未來旅遊市場也逐漸恢復信心。日前巴沙迪那某華人旅行社為慶祝三周年，特別在週年慶當天現場報名其2023年跨年歐洲團，澳大利亞、新西蘭團等免費贈送16萬噸超豪華郵輪墨西哥五天海景房，吸引不少民眾。

隨著各國開放旅行限制，南加華人旅行社對未來旅遊市場也逐漸恢復信心。（記者張宏／攝...
隨著各國開放旅行限制，南加華人旅行社對未來旅遊市場也逐漸恢復信心。（記者張宏／攝影）

南加世紀旅遊中國總公司老闆彭建虎，日前專程從中國來美參加三周年慶典，同時去東部和歐洲考察，積極部署明年的旅行佈局。彭建虎表示，疫情衝擊旅遊業，但是經過不斷努力，美國的公司開拓了所有的旅行產品，其中包括西歐和南歐，明年會開拓北歐和東歐。未來也希望能帶領美國遊客去中國的三峽，乘坐遊輪欣賞兩岸美麗風光。同時，他們的遊輪產品也會從中國長江走到美國的密西西比河，和歐洲的多瑙河與萊茵河。

世紀旅遊的旅遊顧問Simon錢表示，他們已在籌備感恩節促銷活動，明年會把歐洲的河輪市場全面打開，連接亞洲、土耳其、希臘等地。總公司計劃在歐洲買遊輪公司，拿到遊輪公司資質後，就會積極部署歐洲河輪市場。同時歐洲原來都是租船，現在希望有自己的遊輪。隨著中國政府放鬆防疫，明年中國遊輪也是一個復甦和啟動狀態，針對中國和東南亞的遊輪產品也會投入市場。

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