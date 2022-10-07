商家監控系統防盜貨 自己錢包自己看好

好市多近期頻傳扒手趁人不備伺機偷竊。民眾多加小心。（記者楊青／攝影）

大型超市和全國性連鎖商家消費者錢包被盜報告數字上升，但破案似乎寥寥無幾。行内人士表示，不少民眾對商家的防盜安全監控系統期望有誤解，以為商家在保護客人財產方面很下功夫，但事實上，商家最主要的是保護自己的商品，客人的錢包和財務還是自己要多加小心。

不願透露名字的資深業者表示，很多人以為批發式大賣場每天人流那麽多，收益那麽好，而且客人每年都繳納年費，商家會在防盜保安方面狠下功夫，但事實並非如此。正因為大賣場的貨物量大，空間廣大，天棚比普通超市和商家高得多，大規模安裝防盜監控裝備並不容易。

更重要是，大賣場的貨物全部都是大包裝，從日常食品和飲料到生鮮食材，從餐厨用品到衣服鞋帽，都不可能放到手包裡面帶走，即便是價格較高、貨物較小的化妝品和護膚品等等，也統統都是大大的盒子，所以商場只要在出口處設立物品檢查站，就已能杜絕大部分的貨物偷盜行為。

偷盜犯罪團夥近年似乎正是摸清了這點，加上加州 實施950元以下偷盜不起訴的法律，使得大賣場近年客人被盜案層出不窮。

資深業者表示，相反，像Home deport、Lowe's等居家用品賣場和許多大型連鎖超市，由於貨物都是小型包裝，商家的防盜系統很下功夫，處處可見監視探頭，竊賊不敢輕舉妄動。