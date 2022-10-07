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好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害

記者楊青／洛杉磯報導
好市多吸引眾多亞裔顧客，但近來傳出扒手出沒頻繁。（路透）
好市多吸引眾多亞裔顧客，但近來傳出扒手出沒頻繁。（路透）

全國性會員制的好市多（Costco）大賣場頻出扒手、眾目睽睽之下公然行竊？華人社區多位受害人近期先後投訴，在Costco購物時錢包均不翼而飛，其中一人背包一直沒有離開自己，但被「三個女人碰了幾下，錢包就沒了」；另一人則是將剛剛收的房租現金放在購物車上，轉眼也沒了，上千現金瞬間即逝，簡直傻眼。

家住聖費南度谷的華人女士康梅，日前前往伍蘭岡好市多（Woodland Hills的Costco）購物，她當時背一個布質雙肩包，前往冷凍區選購時，先是被迎面而來的一輛購物車「不小心」撞了一下，然後又被身邊一女士「不小心」撞了一下，不久就發現身後的雙肩包拉鏈已被拉開，裡面的錢包怎麽都找不著。她表示，進商場大門時還向門衛出示了錢包裏面的會員卡，完全排除沒帶錢包的可能。

購物車直接撞上來

康女士表示，當天是星期六，好市多的人不少。進入大賣場後，她和先生分別前往不同的區域採購。當她推著購物車前往冷凍區時，對面一名婦女推著購物車撞了她一下，「平常人多時大家推車磕磕碰碰也不奇怪，但通常大家都會稍微下意識躲開一點」。但康女士表示，推車的婦女當時似乎沒有躲開的意思，逕直撞上來，然後英文說了聲「對不起」；正在這時，另一沒有推車的婦女從另外一邊撞了她一下，也用英文説了一句「對不起」。康女士回憶，沒有推車的女人當時手上拿著幾件衣服，當時她就感覺有點奇怪，為什麽提這麽多衣服不放在購物車上。兩人過後，康女士感覺有點異樣，稍微回頭一樣，看到另外一婦女正在自己身後不遠處，「當時我還以為這三人同用一輛購物車」。

後背包變成開口包

大約五分鐘後，康女士準備給先生打電話，才發現身後的雙肩包已經成了開口包，拉鏈大開，一摸，錢包沒了。100多元現金、駕駛執照、信用卡、AAA卡等等，全都沒了。

康女士回憶，錢包丟失之前在她身邊最近距離的三名婦女均為拉丁裔，個子不高，全都黑瘦黑瘦，穿著一般，看上去都是40歲左右。

手包架拉鏈袋被盜

無獨有偶，聖蓋博谷的華人C女士也是在好市多遭遇扒手。她前往蒙羅維亞的好市多購物前，剛剛去租客家裡收了租金，上千元現金裝在銀行給的拉鏈袋裡，拉鏈袋放在購物車的手包架上。

C女士表示，在她發現自己的拉鏈包被盜前，購物車幾乎一直在手邊，只是在其間去看了一個新產品的説明書，前後不到一分鐘，拉鏈包已不脛而走，全部現金不知去向。

事實上近期華人在好市多大賣場遭遇扒手已不止這兩次。不久前北加州硅谷地區75歲華人田先生向本報投訴，他在當地一家好市多大賣場採購，回到家還來不及好好喝口水就接連接到信用卡公司電話，驚覺自己的三張信用卡在短短一小時内在Best Buy和梅西百貨連續遭盜刷，總數近650元；查看自己的肩包，才發現裡面的皮夾錢包已不翼而飛。想來想去，當天除了好市多，前後沒有去過其他地方。「這是成為好市多會員30年以來的第一次」，從台灣移民來美半個世界的老先生，對現在的公共治安直搖頭。

田先生說，他當天是一個人出門，主要是想買些啤酒。進好市多大門時，他將會員卡信用卡特別從錢包中拿出來，以方便進門和後來付賬。他懷疑自己是在雙手去搬24瓶的酒箱、將身上的肩包推到後面時被盜。

多名受害人都表示，事發後均打電話給好市多總部，好市多分部經理表示會記錄下來，但都沒有得到實際回應。

商場經理：誰都別信

康女士表示，這是她來美30年第一次在購物時錢包被盜。為不讓類似情況再發生在別人身上，她近日重新回到伍蘭岡的好市多，將情況再向當班經理反應，「沒想到人家面無表情，說，It could happen to any places」，女經理同時告訴她，之前他們的工作人員看到一客人將包包放在衣服上，於是提醒對方注意安全，沒想到對方回答「你沒權告訴我怎樣做」。女經理告訴康女士，這年頭，不要相信任何地方，不能相信任何周邊的人。

好市多 華人 信用卡

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商家監控系統防盜貨 自己錢包自己看好

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