好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害

好市多吸引眾多亞裔顧客,但近來傳出扒手出沒頻繁。(路透)

全國性會員制的好市多 (Costco)大賣場頻出扒手、眾目睽睽之下公然行竊?華人 社區多位受害人近期先後投訴,在Costco購物時錢包均不翼而飛,其中一人背包一直沒有離開自己,但被「三個女人碰了幾下,錢包就沒了」;另一人則是將剛剛收的房租現金放在購物車上,轉眼也沒了,上千現金瞬間即逝,簡直傻眼。

家住聖費南度谷的華人女士康梅,日前前往伍蘭岡好市多(Woodland Hills的Costco)購物,她當時背一個布質雙肩包,前往冷凍區選購時,先是被迎面而來的一輛購物車「不小心」撞了一下,然後又被身邊一女士「不小心」撞了一下,不久就發現身後的雙肩包拉鏈已被拉開,裡面的錢包怎麽都找不著。她表示,進商場大門時還向門衛出示了錢包裏面的會員卡,完全排除沒帶錢包的可能。

購物車直接撞上來

康女士表示,當天是星期六,好市多的人不少。進入大賣場後,她和先生分別前往不同的區域採購。當她推著購物車前往冷凍區時,對面一名婦女推著購物車撞了她一下,「平常人多時大家推車磕磕碰碰也不奇怪,但通常大家都會稍微下意識躲開一點」。但康女士表示,推車的婦女當時似乎沒有躲開的意思,逕直撞上來,然後英文說了聲「對不起」;正在這時,另一沒有推車的婦女從另外一邊撞了她一下,也用英文説了一句「對不起」。康女士回憶,沒有推車的女人當時手上拿著幾件衣服,當時她就感覺有點奇怪,為什麽提這麽多衣服不放在購物車上。兩人過後,康女士感覺有點異樣,稍微回頭一樣,看到另外一婦女正在自己身後不遠處,「當時我還以為這三人同用一輛購物車」。

後背包變成開口包

大約五分鐘後,康女士準備給先生打電話,才發現身後的雙肩包已經成了開口包,拉鏈大開,一摸,錢包沒了。100多元現金、駕駛執照、信用卡 、AAA卡等等,全都沒了。

康女士回憶,錢包丟失之前在她身邊最近距離的三名婦女均為拉丁裔,個子不高,全都黑瘦黑瘦,穿著一般,看上去都是40歲左右。

手包架拉鏈袋被盜

無獨有偶,聖蓋博谷的華人C女士也是在好市多遭遇扒手。她前往蒙羅維亞的好市多購物前,剛剛去租客家裡收了租金,上千元現金裝在銀行給的拉鏈袋裡,拉鏈袋放在購物車的手包架上。

C女士表示,在她發現自己的拉鏈包被盜前,購物車幾乎一直在手邊,只是在其間去看了一個新產品的説明書,前後不到一分鐘,拉鏈包已不脛而走,全部現金不知去向。

事實上近期華人在好市多大賣場遭遇扒手已不止這兩次。不久前北加州硅谷地區75歲華人田先生向本報投訴,他在當地一家好市多大賣場採購,回到家還來不及好好喝口水就接連接到信用卡公司電話,驚覺自己的三張信用卡在短短一小時内在Best Buy和梅西百貨連續遭盜刷,總數近650元;查看自己的肩包,才發現裡面的皮夾錢包已不翼而飛。想來想去,當天除了好市多,前後沒有去過其他地方。「這是成為好市多會員30年以來的第一次」,從台灣移民來美半個世界的老先生,對現在的公共治安直搖頭。

田先生說,他當天是一個人出門,主要是想買些啤酒。進好市多大門時,他將會員卡信用卡特別從錢包中拿出來,以方便進門和後來付賬。他懷疑自己是在雙手去搬24瓶的酒箱、將身上的肩包推到後面時被盜。

多名受害人都表示,事發後均打電話給好市多總部,好市多分部經理表示會記錄下來,但都沒有得到實際回應。

商場經理:誰都別信

康女士表示,這是她來美30年第一次在購物時錢包被盜。為不讓類似情況再發生在別人身上,她近日重新回到伍蘭岡的好市多,將情況再向當班經理反應,「沒想到人家面無表情,說,It could happen to any places」,女經理同時告訴她,之前他們的工作人員看到一客人將包包放在衣服上,於是提醒對方注意安全,沒想到對方回答「你沒權告訴我怎樣做」。女經理告訴康女士,這年頭,不要相信任何地方,不能相信任何周邊的人。