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4賊入室盜竊被發現 開寶馬逃逸 警追緝飆6條高速路落網

記者楊青／核桃市報導
核桃市4日清晨發生團夥入室盜竊案。四名歹徒進入核桃市Canter Lane優良住宅區一棟疑似華人居住的民宅行竊，被主人發現，乘坐一輛寶馬車倉皇逃逸。（記者楊青／攝影）
核桃市4日清晨發生團夥入室盜竊案。四名歹徒進入核桃市Canter Lane優良住宅區一棟疑似華人居住的民宅行竊，被主人發現，乘坐一輛寶馬車倉皇逃逸。（記者楊青／攝影）

洛杉磯核桃市（Walnut）4日清晨發生團夥入室盜竊案。四名歹徒進入核桃市優良住宅區一棟疑似華人居住的民宅行竊，被主人發現，乘坐一輛寶馬車倉皇逃逸。洛杉磯縣警方聯合加州公路巡警窮追不捨，歷經六條高速公路，整整一個小時險象環生。歹徒汽車輪胎爆炸後，繼續狂奔半個多小時，最後撞上一輛貨車車尾，被迫投降，全部落網。

入室盜竊案發生在當天清晨，四名搶匪進入核桃市Canter Lane優良住宅區僻靜處一戶民宅偷竊，該地區位於核桃市與聖迪瑪斯（San Dimas）交界。

洛杉磯縣警局核桃分局接到屋主911緊急報警後，清晨7時20分左右開始鎖定在附近地區狂奔的一輛寶馬，寶馬從聖迪瑪斯衝上210公路，加州公路巡警很快加入追車戰。匪徒的寶馬一路狂奔經過605、10、5、710和91號等六條高速公路，時而在車流中高速橫衝直撞，時而在公路路肩上狂奔。7點50分左右，寶馬右前輪發出巨大聲響，汽車輪胎金屬框因快速行駛與地面摩擦發出刺耳的聲音和嚇人的火光，但歹徒仍然開著爆胎的汽車，繼續沿10號公路向西狂奔行駛。

8點後不久，寶馬車在轉入5號高速公路商業市區時撞上另一輛車，但繼續狂奔。大約8點15分，追擊進入橙縣，寶馬一度在車流密集的安那罕濱海大道（Harbor Blvd.）上飛馳，極度危險。但車輛很快又回到了91號公路，繼續往西逃串，大概15分鐘之後，寶馬在阿提夏（Artesia）的唐尼大道附近撞上一輛卡車後部，動彈不得。

警方迅速包圍寶馬，但兩名歹徒一度試圖棄車徒步逃跑，其中一人險些撞上旁邊行駛的汽車，兩人最終束手就擒。車上後座的另外兩名歹徒也全部落網。

警方暫時沒有公布四名歹徒的名字和信息。但核桃市市長伍立倫表示，四名歹徒均為男性，族裔不詳。四人在4日清晨打破玻璃進入受害民宅試圖偷竊，未料屋主正在家中。歹徒被發現後倉惶乘車逃逸，雙方沒有發生肢體衝突，屋主沒有受傷。

核桃市4日清晨發生團夥入室盜竊案。四名歹徒進入核桃市Canter Lane優良住...
核桃市4日清晨發生團夥入室盜竊案。四名歹徒進入核桃市Canter Lane優良住宅區一棟疑似華人居住的民宅行竊，被主人發現，乘坐一輛寶馬車倉皇逃逸。（記者楊青/攝影）
核桃市4日清晨發生團夥入室盜竊案。四名歹徒進入核桃市Canter Lane優良住...
核桃市4日清晨發生團夥入室盜竊案。四名歹徒進入核桃市Canter Lane優良住宅區一棟疑似華人居住的民宅行竊，被主人發現，乘坐一輛寶馬車倉皇逃逸。（記者楊青/攝影）

核桃 汽車 洛杉磯

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