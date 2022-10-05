參選洛市長 卡魯索：對仇亞犯罪零容忍

洛杉磯市長候選人卡魯索（ Rick Caruso）。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯 亞太裔（AAPI）的商會領導人和其他商界領袖，10月3日（周一）下午聚集在華埠金龍餐廳，共同支持洛杉磯市長候選人卡魯索（ Rick Caruso）當選。該活動由加州泰美商會會長Rosalyn Vasquez主持，羅省中華總商會主席莊佩源（Chester Chong）、韓美商會、韓裔美國人聯合會、泰美商會、菲律賓美國商會、亞裔 商業協會，以及小東京商業協會等亞裔社區代表，和商業領袖出席。

羅省中華總商會主席莊佩源（Chester Chong）。（記者朱敏梓／攝影）

莊佩源表示，因為領導表現不佳，洛杉磯已經不是大家心目中的「天使之城」，例如遊民 問題愈變愈糟，他身為華裔社區代表人，和政府反映過多次，但是卻無人解決。洛杉磯市居民現在需要的是一個真正實幹的人，來帶領這個城市做出改變，而卡魯索是大家需要的市長。

面對亞裔社區關心的反亞裔仇恨問題，卡魯索表示，洛杉磯的偉大在於，它是一個多元化城市，亞裔社區是這座城市現在以及將來發展的支柱之一。然而讓人震驚的是，仇恨犯罪率急遽上升，並深深影響了亞裔社區，尤其是前總統川普的「中國病毒」言論，加劇了種族之間的分裂和仇恨。如果他當選，將會確保利用各種資源和途徑，來阻止仇恨犯罪，保護亞裔社區，尤其是針對亞裔社區長者的仇恨行為，卡魯索表示對仇恨犯罪「絕對零容忍」。

亞裔社區商界領袖表達對卡魯索（ Rick Caruso）的支持。（記者朱敏梓／攝影）

卡魯索還討論他將推出的「小企業權利法案」，該法案主旨是確保洛杉磯市的小企業能够蓬勃發展。卡魯索認為，小型企業對於洛杉磯來說十分重要，因為洛杉磯市90%企業都是小型企業。他希望為小企業提供幫助和資源，讓他們有一個可靠的法案去更快更好的發展，從而創造更多的就業機會，促進經濟發展。

卡魯索表示，一直以來，亞裔社區都非常勤勞，為城市發展付出很多，他們需要一個平等的地位，去經營自己的企業。而對於企業主和社區來說，遊民問題是一大困擾，目前洛市有4萬4000名遊民流落街頭，無家可歸，試想若一推開門就看到滿街遊民，企業主們如何才能更好的經營企業？

卡魯索認為，現任的領導人以及對手貝斯（Karen Bass），都沒有對遊民問題有具體的解決方案，這樣下去只會讓問題惡化。解決遊民問題，需要做的是為他們提供可負擔的住房和庇護所，提供再培訓中心以及心理健康服務等。強調遊民也是人，應該得到妥善安置和對待。解決遊民問題，才能夠確保為小企業的經營發展提供良好的環境。