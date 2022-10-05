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洛杉磯國泰老人大廈 主管被控16罪

記者楊青／綜合報導
洛杉磯華埠國泰老人大廈（Cathay Manor）在年長居民們的一片怨聲中將轉手出售。該大廈的長期主管蔡啓光（Don Toy）和他的非營利組織面臨16項輕罪指控。（本報檔案照）
洛杉磯華埠國泰老人大廈（Cathay Manor）在年長居民們的一片怨聲中將轉手出售。該大廈的長期主管蔡啓光（Don Toy）和他的非營利組織面臨16項輕罪指控。（本報檔案照）

洛杉磯華埠國泰老人大廈（Cathay Manor）在年長居民們的一片怨聲中將轉手出售。該大廈長期主管蔡啓光（Don Toy）和他的非營利組織，面臨16項輕罪指控，蔡啓光將於本周晚些時候在洛杉磯刑事法庭出庭聆訊。

2021年9月，國泰老人大廈居民在長達三周沒有電梯、每天被迫雙脚徒步攀爬高樓回家的艱難之後，終於曝光該老人大廈管理層的種種問題，包括電梯經常停擺未及時修理，公共洗衣機失修數月無人管理。不少70、80多歲的老人說，他們沒有辦法，只能用手洗衣服、洗被單。居民同時投訴大廈大門口對講機長期失修，訪客無法通過對講機與住戶講話，大門無法及時打開等等。

國泰老人大廈負責人蔡啟光當時表示 ，公寓兩個電梯都已有35年之久，老舊經常壞，修理公司疑似因疫情緣故人手短缺，無法及時維修。之後，大廈居民繼續在盛夏中持續遭遇沒有電梯的煎熬，前後長達兩個月。

一年來，洛杉磯主管華埠的市議員、洛縣警察局長、轄區包括華埠的聯邦眾議員、洛杉磯市長競選人等，均對國泰老人大廈的改善情況投放關注，不過據部分居民表示，東窗事發後大廈管理更加變本加厲，不但不給熱水，周末也不安排守衛，連房租也由原先的1700元上漲至2700元，令他們苦不堪言。同時，消息來源指出，國泰老人大廈的轉手銷售磋商已有一段時間，潛在買家與蔡啓光和大廈現任管理層目前正在最後聯繫敲定當中。

洛杉磯華埠國泰老人大廈（Cathay Manor）在年長居民們的一片怨聲中將轉手...
洛杉磯華埠國泰老人大廈（Cathay Manor）在年長居民們的一片怨聲中將轉手出售。該大廈的長期主管蔡啓光（Don Toy）和他的非營利組織面臨16項輕罪指控。（本報檔案照）

1984年落成的華埠國泰老人大廈，是洛杉磯華埠最高、居民最多的老人公寓，樓高16層，共268個公寓單元，現住62歲以上的年長者約300多人，大約八成為華人長者，其他還有墨西哥和菲律賓年長住戶。該大廈獲得政府大份額補助，最初是聯邦政府和洛市為洛杉磯華埠年長者量身設計的經濟型住房。

知情人士表示，國泰老人大廈的業主是「羅省華裔老人協會房屋董事會」，為一個非營利組織。公寓當年由聯邦政府住房部撥款500萬元，其餘由董事會向政府貸款約1900多萬元建成。初期董事會成員20人，現在只有一人，董事會名存實亡。目前該公寓房租四分之三來自政府補助，四分之一由居住人支付，換言之，政府對公寓長期都有相當補助。

但大廈狀況近年每況愈下，問題愈來愈多，包括年久失修，管理混亂，住戶投訴得不到及時處理等等。大廈很多地方都可以看到裸露的電線、牆壁上破洞累累、瓷磚掉落，蟑螂隨處可見，燈光昏暗，大廈的年長居民活動室堆滿垃圾，大廈還對居民的進出設置限制。國泰老人中心270單元樓的租戶協會主席表示，多年層出不窮的問題與業主和他註冊的非營利組織脫不了關係。但期間，業主和他的非營利組織每年從聯邦政府獲得了數百萬元補貼租金。

國會議員Gomez近日致信持有抵押貸款的住房和城市發展部，敦促聯邦機構確保將房產出售給獨立且具有文化能力的非營利組織。國泰老人大廈在2060年之前都將保持其可負擔性房租。

蔡啓光將於本周晚些時候出庭聆訊。國泰老人大廈部分居民表示，他們屆時將前往法庭，向被告抗議示威。

華埠 洛杉磯 聯邦政府

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