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洛市住房補貼抽籤17日起重啟 3萬人受惠

記者張庭瑜／洛杉磯報導
賈西提接受媒體採訪，難掩興奮之情。（記者張庭瑜／攝影）
賈西提接受媒體採訪，難掩興奮之情。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯市住房管理局 (Housing Authority of the City of Los Angeles，簡稱HACLA）10月4日召開記者會，宣布17日（周一）上午6時起開放住房補貼（Section 8 housing voucher）抽籤。這次開放也是睽違五年後首度開放。

賈西提概述住房補貼的申請步驟。（記者張庭瑜／攝影）
賈西提概述住房補貼的申請步驟。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）、HACLA 首席執行官格思利（Douglas Guthrie）、住房補貼負責人納特（Carlos Van Natter）、洛杉磯中央圖書館館長薩博（John Szabo）等人皆出席記者會。

住房補貼將於17日（周一）上午6時開放至30日（周日）下午5時。期間申請者都能24小時透過智能設備在線提交申請。符合條件者，HACLA將直接支付補助金額給房東。 

出席來賓合影。（記者張庭瑜/攝影）
出席來賓合影。（記者張庭瑜/攝影）

賈西提表示，洛市的住宅正義藉著資金、計畫和創新性解決方案，在解決住宅危機上成功跨出一大步。未來洛市會繼續為需要的人提供所需資源，建設更多平價住房，徹底杜絕流浪問題。而藉著重新開放住房補貼申請，相信將造福幾千戶家庭。

薩博表示，很高興住房補貼再度開放，他代表洛杉磯圖書館支持每位需要幫忙的民眾。並宣布即日起，全洛杉磯的73個分館都將架設電腦配備，讓申請者可以免費使用、填表。圖書館也將開設填表課程、讓不清楚流程的申請者可以更全面的了解申請流程，也即時解惑任何填表問題。 

申請期間，民眾皆可在HACLA.HCVList.org註冊帳號申請，網頁也架設不同語言指導民眾如何填表。目前HACLA實體辦公室將不受理任何實體、電子郵件的申請，表格只能透過HACLA官網填寫。受理資格審核也將優先把退役軍人、在洛市內有工作的民眾納入考量，獲得名額的3萬名民眾將逐步安排面試。

2022年度HCV計畫，符合極低收入條件的成員數、年收入表。（資料來源：HACL...
2022年度HCV計畫，符合極低收入條件的成員數、年收入表。（資料來源：HACLA； 製表：記者張庭瑜）

格思利表示，繼上次開放住房補貼申請以來，已經過去五年了。期間洛市對租房援助、終結街頭流浪漢的需求，也越來越迫切。HACLA希望透過重新開放住房補貼申請，能幫助許多經濟上陷入困境的家庭找到穩定住房。HACLA為了確保每位申請者能清楚了解表單填寫問題，已在官網上置入教學視頻、及常見問題的問與答，也歡迎不了解的民眾可以隨時致電辦公室。

洛杉磯 圖書館 賈西

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