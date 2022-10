洛市住房補貼抽籤17日起重啟 3萬人受惠

賈西提接受媒體採訪,難掩興奮之情。(記者張庭瑜/攝影)

洛杉磯 市住房管理局 (Housing Authority of the City of Los Angeles,簡稱HACLA)10月4日召開記者會,宣布17日(周一)上午6時起開放住房補貼(Section 8 housing voucher)抽籤。這次開放也是睽違五年後首度開放。

賈西提概述住房補貼的申請步驟。(記者張庭瑜/攝影)

洛杉磯市市長賈西 提(Eric Garcetti)、HACLA 首席執行官格思利(Douglas Guthrie)、住房補貼負責人納特(Carlos Van Natter)、洛杉磯中央圖書館 館長薩博(John Szabo)等人皆出席記者會。

住房補貼將於17日(周一)上午6時開放至30日(周日)下午5時。期間申請者都能24小時透過智能設備在線提交申請。符合條件者,HACLA將直接支付補助金額給房東。

出席來賓合影。(記者張庭瑜/攝影)

賈西提表示,洛市的住宅正義藉著資金、計畫和創新性解決方案,在解決住宅危機上成功跨出一大步。未來洛市會繼續為需要的人提供所需資源,建設更多平價住房,徹底杜絕流浪問題。而藉著重新開放住房補貼申請,相信將造福幾千戶家庭。

薩博表示,很高興住房補貼再度開放,他代表洛杉磯圖書館支持每位需要幫忙的民眾。並宣布即日起,全洛杉磯的73個分館都將架設電腦配備,讓申請者可以免費使用、填表。圖書館也將開設填表課程、讓不清楚流程的申請者可以更全面的了解申請流程,也即時解惑任何填表問題。

申請期間,民眾皆可在HACLA.HCVList.org註冊帳號申請,網頁也架設不同語言指導民眾如何填表。目前HACLA實體辦公室將不受理任何實體、電子郵件的申請,表格只能透過HACLA官網填寫。受理資格審核也將優先把退役軍人、在洛市內有工作的民眾納入考量,獲得名額的3萬名民眾將逐步安排面試。

2022年度HCV計畫,符合極低收入條件的成員數、年收入表。(資料來源:HACLA; 製表:記者張庭瑜)

格思利表示,繼上次開放住房補貼申請以來,已經過去五年了。期間洛市對租房援助、終結街頭流浪漢的需求,也越來越迫切。HACLA希望透過重新開放住房補貼申請,能幫助許多經濟上陷入困境的家庭找到穩定住房。HACLA為了確保每位申請者能清楚了解表單填寫問題,已在官網上置入教學視頻、及常見問題的問與答,也歡迎不了解的民眾可以隨時致電辦公室。