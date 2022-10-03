美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

華人用80萬的全現金買下羅蘭岡這幢獨立屋，並作為Airbnb出租。（圖：受訪者提供）

美金人民幣匯率 近半年來大漲，從今年年初的1:6.3左右，日前已突破1:7.2。看準時機的南加 華人，在匯率低點時將現金從中國匯入美國投資 買房，加上迴避了A股的股市下跌，算起來至今已賺了20%。

南加橙縣約巴林達市（Yorba Linda）居民王強，今年7月在羅蘭岡（Rowland Heights）買了一幢投資屋，經過一番裝修後，他最近將房子作為Airbnb出租，生意非常火爆。有著多年中美投資經驗的王強表示，這是自己最近一起較為成功的投資案例，半年來已淨賺20%左右。

今年4月初，王強就開始計畫拋售中國股市的股票，轉成美金匯到美國，當時美金兌人民幣的匯率大概在1:6.4左右。他回憶自己當初對經濟形勢做了一番分析後，在微信投資群裡公開發表觀點，認為三個月內美金兌人民幣匯率將破7。果然此後匯率一路上升，很快達到高點。

王強說當時持有這樣的觀點主要基於兩個原因，第一，俄烏戰爭爆發，世界各地紛爭不斷，而美國大形勢相對較好，世界各地的錢將不斷湧入美國；第二，當時美聯儲加息的局勢已經明朗，但與此同時中國開始降息。他認為，這些原因都會導致美元迅速升值，美金對人民幣的匯率將一路大漲。

王強當機立斷，在4月至7月期間賣掉中國股市的股票，並逐步匯至美國，總共轉了80萬美金左右，幾筆匯率在6.4-6.6之間，「算下來，我現在至少已賺20% ，因為A股清倉迴避股市下跌，少跌了10%，匯率至少賺了10%，這樣加起來就是20%。」

期間，王強看中羅蘭岡一幢1900平方呎左右的獨立屋，當時有五六個買家競爭買房，他加價2萬，並以全現金的條件拿下這幢80萬左右的房產。雖然貸款利率已經很高，但對於像他這樣的現金買房者來說，並沒有什麼影響，「不過我估計，今年年底房價會到低點，我買的時間點稍微早了些，但買好房子作Airbnb出租，早開張也可以早賺錢。」

王強表示自己一直以投資商業地產為主，資金回報率都在7.5%以上，但按照現在的房價購置商業地產，回報率不可能有這麼高，大概只有3%至4%左右。如今選擇買這套住宅房子做投資，有著充分的考慮，因為他看好美國的中低端樓市。

這位投資者分析說：「因為去全球化會導緻美國普通人收入增加，大公司利潤下降。加息雖對樓市有一定影響，但因為老百姓個人收入增加，將有利支撐樓市發展。」同時，南加地區七八十萬的剛需房不會出現大幅度下跌，哪怕短期內跌10%，但很快會反彈。王強說，「從長期來看，剛需房一定是上漲趨勢，所以我現在不會投資幾百萬的房子，只會買這這個價位的剛需房。」