華人圈瘋日式麵包 代購暴利 有人認加價合理

某華人代購的大量麵包。（讀者提供）

近日，在洛杉磯市新開的一間日本吐司麵包店，迅速在南加華人 圈成為網紅產品。有人看準時機發起代購，原價18元一條的吐司，最高能賣到33元，而且當天能賣光光；有人批評黃牛倒賣牟利，有人認為加價合理。

家住西科汶那（West Covina）的華人Lia30日下午在微信 群中寫道，「有人要Ginza網紅麵包嗎？可以代，需自取。」並發出一張照片：在車後座上有一排麵包。群裡立刻有人問「多少錢？」Lia回覆稱，「25元。」還有人問，「下次團購是什麼時候？」Lia解釋說自己不是代購，只是下午去買麵包，剛好多買了三條。不一會，她又寫到，「謝謝大家，麵包出完了。」

該微信群中討論的麵包是新開在洛杉磯市的一家叫做Ginza Nishikawa的日本吐司麵包店。該店只賣一種麵包，以鬆軟Q彈出名，售價18元。這家新開的麵包店，在Yelp上目前只有八個評價，卻在南加華人圈中刮起搶購風。有民眾反映，有代購以22元至33元的價格轉手賣出，還供不應求。而代購提前大批量的預定，導致麵包店當天訂單很快就滿了，一些顧客的訂單無奈被取消引發不滿。

因該麵包代購成風，代購常提前一早就到網站上下大量訂單，店家原本到下午4時截止的網上訂購，常常在中午就訂滿。一周前，Ginza Nishikawa店家在社交賬號上發文：「我們這周每天都在中午就售罄，因此建議顧客提前預定。」下面一位網友留言到，「我們什麼時候可以再次預定，你知道黃牛這幾天以22元至33元的價格轉手賣出，你們的網站甚至都不能預定了。」並貼出大量代購麵包的照片。

有很多華人表示很不理解這種加價轉手買賣的做法。南加州一位華人李媽媽說，自己也很喜歡吃這款麵包，但不會向超出原價的代購買。她說，很不理解這種加價轉賣的行為，20、30元錢買一條麵包，太貴了。李女士說，也許就像其他流行事物一樣，「火」過這一陣，人們購買慾就下降了。還有羅蘭岡的王女士說，最近有聽說這款吐司，自己的小孩很喜歡吃麵包，本想自己開車去購買，不過還是等這波「風潮」過後，因為當下很難訂到。

也有華人認為轉手賣加價合理。因為自己住在東區，這款麵包在華人圈很受歡迎，奈何自己沒時間跑那麼遠，因此就通過代購嘗鮮。雖然代購價錢比原價貴，但自己也省下來回交通時間和汽油費，也不吃虧。